Durante la mañana del jueves María Luisa Godoy junto a junto a Rafael Venegas comentaron en el matinal Buenos Días a Todos la llegada a Chile de Ashton Kutcher, quien fue captado en una fotografía de un restaurante en Punta Arenas.

En ese marco, la periodista de TVN recordó otros momentos en lo que compartió con artistas internacionales, como Chris Martin, líder del grupo Coldplay.

“Hace unos días publiqué una foto con el vocalista de Coldplay, que es una de mis bandas favoritas”, comentó, asegurando que “tuve la suerte de poder conocerlo”.

Según su relato, Godoy fue a la última presentación del grupo en Chile, en 2016. “Después del concierto me dijeron que habría una cosa más privada”, recordó.

“Bueno, él tenía fama, o tiene fama en realidad, de ser uno de los músicos más pesados del mundo”, detalló.

“Me acerqué cuando él estaba comiendo, porque a uno le da pudor cuando está con la banda. Entonces lo saludo y le pido sacarse una foto conmigo”, narró.

“Venía con harta gente de televisión y no de televisión como del concierto y todos le piden sacarse una foto. Pero se saca la foto conmigo y a todos los demás les decía que no. No Pictures (sin fotos)”, dijo.

“¡Pesado!”, exclamó la profesional. “Nadie se lo podía creer”, añadió.

“Pero es buen mozo y me encanta. Además de lo talentoso que es”, comentó entre risas.

Godoy publicó la fotografía hace dos semanas en redes sociales, luego de que la banda anunciara que viajaría una vez más a Chile.

“#tbt (Throwback Thursday, referencia a “jueves de recuerdo”) Qué recuerdo con Chris Martin de Coldplay, que vuelven a Chile el 2022″, escribió entonces.