El programa Caiga Quien Caiga (CQC) liberó este fin de semana las imágenes que muestran, desde su perspectiva, lo que ocurrió en momentos en que se vivieron tensos minutos en las elecciones del domingo 21 de noviembre, durante la votación del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) en Ñuñoa.

En ese contexto, recordemos, el camarógrafo del espacio que realiza sátira con la política fue acusado de agredir a un asesor de ME-O, luego que la comunicadora del programa, Simone Mardones, advirtiera que habría estado recibiendo golpes por parte del equipo que apoyaba al aspirante a La Moneda.

En efecto, en el reporte se escucha cómo Mardones afirma que personas no le permitían acercarse al candidato para realizar sus preguntas. Entre ellas está Ignacio Bustos, quien denunció el golpe por parte del audiovisual.

“A ver, me tocai… tócame de nuevo, tócame de nuevo (sic)”, se escucha que dice Bustos, mientras el camarógrafo advierte que lo estaban empujando. “¡Oye Marcos, tu gente nos está pegando!”, le gritó el audiovisual al candidato, que andaba acompañado de su esposa Karen Doggenweiler.

Es tras esos segundos de tensión que, en un momento que no fue captado por la cámara de CQC pero sí por otros medios de comunicación, el camarógrafo golpea en la cabeza al asesor. El camarógrafo, en tanto, terminó detenido.

La reacción de CQC

En el set de grabación, donde también se encontraba Simone, el conductor Felipe Bianchi sostuvo que “este es un programa de humor, pero esto no es gracioso. Esto hace rato ya que dejó de ser anecdótico”.

“Se ha hecho casi normal que en este tipo de coberturas, en el Congreso donde ha nosotros por ejemplo ya no nos dejan entrar (…) en esto no me pierdo ni un segundo. Basta, cuando un periodista o una periodista van a entrevistar a un candidato que es una persona pública, le pueden preguntar lo que quieran sin que nadie se sienta con el derecho de agredirlo, empujarlo, pegarle codazos, hacerlo a un lado. No se puede“, agregó.

Asimismo, emplazó a que “no relativicemos una cosa que es tan importante (…) una cosa es un pequeño empujón y otra es ir a agredir a un periodista que está haciendo su trabajo”. “No es normal y no está bien agredir a los periodistas cuando están haciendo su trabajo. Eso no puede seguir pasando en nuestro país“, puntualizó.

Simone, por su parte, se preguntó si al candidato “le hubiese gustado que a su mujer la trataran como me trataron a mí, que me sacaran con pellizcos, que me dijeran que no podía estar ahí, que me amenazaran diciéndome que si seguía intentando entrevistar al candidato me iban a seguir pegando. A mí me parece eso una falta de respeto, de ética, total”.