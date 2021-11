Los dichos sobre el voto femenino del diputado electo por el Distrito 10, Johannes Kaiser, continúan dando de qué hablar. A eso se suma el tenso momento vivido con Monserrat Álvarez en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

El hecho se desencadenó cuando en el programa hablaron de un video donde el político cuestiona el voto de las mujeres, el cual se viralizó durante la semana.

El cruce entre la comunicadora y el futuro parlamentario surgió luego de que Kaiser tratara de “sarcasmo” el momento exacto en donde se pregunta si el derecho a voto femenino “fue una buena idea”.

“Yo veo que usted no entiende los sarcasmos, yo lo sé”, le dijo el futuro diputado a Álvarez cuando ella pidió explicaciones sobre sus dichos.

“Yo no quiero ponerme así, pero de verdad no entiendo por qué me trata así (…) Ya le digo, yo soy mucho más tonta que Julio, entonces no entiendo, explíqueme”, aseveró molesta Álvarez.

El apoyo de una colega

Horas después del hecho la periodista Mónica Rincón, compañera de canal de Álvarez, también lamentó las declaraciones de Kaiser.

“Vergüenza, indignación. Un diputado electo Johannes Kaiser, que ‘tiene dudas’ de que las mujeres votemos. Ya ni siquiera ciudadanas de 2da para él. Ni voto, ni voz? Esto es machismo, violencia de género. (De pasada estigmatiza a inmigrantes con idea de inmigrantes= violadores)”, lamentó en Twitter la comunicadora de CNN y CHV.

Tras esto, la profesional pasó a rememorar antiguas publicaciones del del diputado electo, para desmentir sus justificaciones en televisión.

Además, Rincón compartió un registro del tenso momento entre el diputado electo y Álvarez para solidarizar con su colega.

“El chiste se cuenta solo: dice que no es machista y ningunea y maltrata a Monserrat Álvarez. Lo que hizo dice mucho de él y nada de Monserrat. Un abrazo colega”, cerró.

Debido al gran revuelo en redes sociales, Kaiser borró su cuenta de Twitter.