El Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa Providencia, Álvaro Pérez Galleguillos, solicitó 540 días de presidio para el imputado por las lesiones que sufrió el periodista de Chilevisión Rafael Cavada cuando se encontró con una marcha del Rechazo a una Nueva Constitución en marzo de 2020.

Según documentos judiciales a los que accedió Radio Bío Bío, el agresor fue identificado como Andrés Iturra Saldías, quien es imputado por el delito de Lesiones menos graves luego de, presuntamente, haber propinado al comunicador un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

La Fiscalía pidió, además, las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal, es decir, “suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena”.

El relato del Ministerio Público, que solicitó además un juicio simplificado, indica que en los momentos previos a la agresión física, Cavada recibió maltrato verbal. “Sapo culiao (sic)” y “comunista culiao (sic)”, fueron algunos de los gritos que recoge el escrito.

Tras esos hechos fue que, apuntan, comenzaron “a golpearlo entre todos (otros participantes de la marcha), momento que el imputado aprovecha y golpea a la víctima en su cabeza con un objeto contundente del tipo bate que portaba, causándole a la víctima lesiones de carácter menos graves”.

Estas, señalan, consistieron en una herida con sangrado “en región parietal izquierda de aproximadamente 4 centímetros en forma de L, con puntos de sutura”.

Tras la agresión, en diálogo con Radio Bío Bío, Cavada explicó que “vine a retirar los exámenes médicos de un familiar, escuché que pasaban y salí a grabar. He escuchado tantas veces que es un movimiento que rechaza la violencia, que pensé que no habría problemas”.

Posteriormente comenzaron incidentes que derivaron en una agresión en su contra. “Me tiraron el celular, me empezaron a golpear con diferentes cosas”, sostuvo.

Entonces fue que lo golpearon con un elemento contundente en la cabeza. “Avanzamos unos 20 metros y empezaron los golpes con estos bastones retráctiles, con bates de madera. Alguien con un bate de béisbol y casco de motocicleta me golpeó en la cabeza. Caí, me logré parar y terminé en un edificio donde la gente me socorrió”, narró.

El ataque, en ese momento, fue condenado “enérgicamente” por la estación televisiva mediante un comunicado en que señalaron que “la seguridad de sus colaboradores es una prioridad para Chilevisión“.

“Es por esta razón que siempre condenaremos los actos de violencia que pongan en riesgo a algún miembro de nuestro equipo, así como también todo acto de violencia que se produzca en el marco de una manifestación ciudadana”, afirmaron.