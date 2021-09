El periodista José Antonio Neme (40) confesó la mañana de este martes ser “una persona de izquierda” mientras, en medio de la transmisión del matinal Mucho Gusto (Mega), conversaban sobre la situación migratoria de venezolanos en Chile.

Sus palabras llegaron en el programa que anima junto a Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar, donde el periodista corresponsal venezolano de NTN24, Luis Gonzalo Pérez, entregó su visión sobre lo que ocurre en su país natal.

“Es muy difícil (vivir en Venezuela). Para quienes vivan fuera, ¿a cuánto está el sueldo mínimo en Chile?”, se preguntó, ante lo que en el estudio le respondieron que rondaba los 500 dólares.

“El sueldo mínimo en Venezuela no llega a los tres dólares”, afirmó el corresponsal. “El sueldo mínimo venezolano alcanza para comprar un kilo de queso. Es lo que alcanza”, agregó.

“Las personas tienen que acudir a trabajos que no tienen que ver nada con su profesión (…) para poder comprar comida y poder alimentarse”, continuó quejándose.

Fue más tarde, mientras Pérez seguía explicando las complicaciones de su país, que José Antonio Neme señaló que “por eso, cuando hay gente que defiende el régimen y habla de que cada país tiene que decidir y habla de que Venezuela es una democracia… sí, efectivamente es una democracia en su origen (…) pero sabemos que el Poder Judicial está intervenido, hay fiscales que han tenido que escapar”.

“Pensar que aquí hay fascismo, o que hay una ultraderecha imperialista… pensar que seis millones de venezolanos (…) han salido de Venezuela simplemente por una campaña fascista, es ser un verdadero idiota“, advirtió. “Uno puede tener perspectivas distintas, pero (pensar que) seis millones de personas, prácticamente la totalidad de la gente que vive en Santiago, ha salido escapando de ese país solamente atraídos por el discurso de Miami, me parece que es ser un estúpido”, añadió.

“Uno puede ser de izquierda. Yo soy una persona de izquierda y no tengo ningún problema con reconocerlo. He votado por la centroizquierda siempre, pero no soy un tarado”, cerró.

Crisis migratoria

La conversación se produjo luego de la controversia internacional que se ha producido por el arribo de cientos de migrantes indocumentados al norte del país, lo que durante este sábado generó una marcha antiinmigración.

En ese contexto, un grupo más radical se dirigió a un pequeño campamento de migrantes venezolanos -que no estaban en el lugar- y quemaron en una barricada sus pocas pertenencias: carpas, colchones, bolsos, cobijas, juguetes.

“Lo que nos hicieron, eso no se le hace a un ser humano, porque todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios. Tienen que agarrar a la gente que está haciendo lo malo, no los que están trabajando”, dijo una afectada a Radio Bío Bío.

Horas más tarde, los hechos ya ocupaban un lugar en los principales informativos del mundo.

La ONU, según consignó la agencia AFP, expresó este lunes su “preocupación por la violencia y xenofobia” hacia inmigrantes en Chile tras la protesta contra extranjeros indocumentados en el norte del país.