La actriz Ingrid Parra reveló que su salida de Canal 13, donde era parte de su desaparecida área dramática, se debió a una opinión que dio a un “director de televisión”.

Así lo afirmó en el programa de TV+, Más Vivi Que Nunca, donde hablaron de su partida de la estación donde trabajó por años.

“No lo he contado nunca, pero ahora lo voy transparentar. Mi opinión fue: ‘¿Por qué si yo estudié cinco años para ser actriz cualquier persona puede hacer mi trabajo y yo no puedo hacer el tuyo?’”, sentenció en el espacio, según declaraciones que fueron recogidas por Glamorama.

“Yo decía: ‘Yo me saqué la cresta estudiando cinco años actuación, ¿por qué cualquiera puede venir a hacer mi trabajo y yo no puedo hacer tu trabajo como director?’. Y me sacaron de la teleserie”, recordó.

“Me sacaron de los proyectos por mi opinión”

Según la intérprete, en ese tiempo ella estaba trabajando en la poco recordada teleserie Feroz, protagonizada por Ignacio Garmendia, Cristian Campos y Tamara Acosta.

Por contrato la actriz debía pasar a la siguiente teleserie que iba a preparar al canal. Por lo mismo su personaje en Feroz iba a desaparecer para que ella pudiese prepararse para el nuevo proyecto.

“Me tenían que sacar de esa teleserie, porque me tenían que cambiar el look para la otra teleserie. Ok, me sacaron de Feroz, mandaron a mi personaje de vacaciones y no pasé a la siguiente teleserie por mi comentario. O sea, me sacaron de los proyectos por mi opinión”, aseguró.

“Yo dije, y hasta ahora me lo cuestiono: ‘¿La habré cagado? (sic) ¿Habré metido tanto las patas?’. Porque yo siento que no tanto”, declaró.

“Si uno se saca la mugre para sacar una carrera… Yo trabajaba, estudiaba. Trabajé de garzona durante muchos años para poder pagar mi carrera, para poder pagar donde vivía, ¿por qué cualquiera puede llegar y hacer mi trabajo?”, dijo.

Por su parte el actor Alonso Quintero, quien también estaba en la conversación, recordó que el mismo canal también lo bajó de una producción por su romance con Sigrid Alegría y la diferencia de edad entre ambos.

Recordemos que hace algunos días, la actriz Ingrid Cruz -quien también fue puesta de ejemplo en la conversación- reveló crudos detalles de su salida de la estación.