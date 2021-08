El actor chileno Pedro Pascal (46), que ya es toda una celebridad mundial, pudo no haber participado en la serie Juego de Tronos con el papel de Oberyn Martell, tras audicionar para otra producción.

En conversación con el portal EW, las productoras ejecutivas de The Vampire Diaries, Julie Plec y Caroline Dries, revelaron la información.

En concreto, Pascal audicionó para la caracterización de Marcel en The Originals, spin-off de la serie. El papel, no obstante, fue obtenido por Charles Michael Davis.

“Una de las personas que participó en el casting leyendo esa parte fue Pedro Pascal, a quien amé”, dijo Plec. No obstante, acusó que el actor tenía más edad de la esperada.

Si Pascal hubiera sido aceptado, no habría podido participar de Juego de Tronos, una de las series que lo catapultó a la fama.

Pedro Pascal, toda una estrella

La trayectoria del intérprete nacido en Santiago de Chile se completa con Wonder Woman 1984, We can be heroes, The Mandalorian, Narcos y la próxima The Last of Us.

En enero pasado, el portal especializado en la industria cinematográfica IMDb lo calificó como la “estrella más popular del mundo”.

Desde IMDb señalaron que su medidor “clasifica quién está actualmente en tendencia en línea según las visitas al perfil. Durante las últimas semanas, la actriz de Gamito de Dama Anya Taylor-Joyse ha aferrado al primer lugar, pero en este punto, Pascal se ha hecho cargo y está oficialmente etiquetado como la estrella más vista”.

Pero según contó el propio actor en The Late Night with Seth Meyers, su fama con Oberyn Martell llegó luego que uno de sus alumnos estuviera audicionando para el papel.

“Yo era un profesor tutor de un estudiante graduado de la Universidad de California del Sur (USC, en Estados Unidos) (…) Él tenía que realizar su primera audición grabada y quería que lo ayudara con eso. Era un guion como de 17 páginas con un nuevo rol para Juego de Tronos”, dijo.

Recordó que “él era un niño como de 25 años, muy talentoso, apuesto, y yo lo estaba ayudando para que obtuviera este asombroso nuevo papel. Él nunca había visto la serie y yo era un gran fan del show. Y al leer el contenido, yo pensé ‘esto es increíble’. Y, ya sabes, Oberyn está saliendo de sus años 30, tiene 8 hijas, es mujeriego, entonces ¡era perfecto para mí!”.