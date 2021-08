Un desconocido secreto desclasificó Francisco “Pancho” Saavedra en el último capítulo de “Los socios de la hamburguesa”, su nuevo webshow junto a Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Esta vez, el invitado del programa fue Julio César Rodríguez, quien respondió diversas preguntas del panel. Una de ellas, hacía alusión a las redes sociales y su actividad en ellas.

“Tienes solamente Instagram, no tienes Twitter, no tienes nada más”, afirmó Saavedra. “¿Nunca te has metido por curiosidad (a otras redes sociales)? ¿Como Pancho, que tiene una cuenta falsa y se mete a mirar igual?”, añadió Ruminot.

El comentario descolocó al rostro de “Lugares que hablan”. “Nooo, estúpido…”, respondió Saavedra, quien luego confesó sus motivaciones al respecto. “Es tan rico insultar gente por la cuenta falsa”, se sinceró.

Por su parte, Rodríguez se refirió a su distante relación con las plataformas digitales: “No sé por qué razón, hasta que entré al matinal no tenía nada. Pero nada, ni Facebook, ni nada, nada, nada… Ni Fotolog”.

En el marco de la pandemia, y tras exitosas temporadas con “Socios” (webshow donde el trío coincidió con Stefan Kramer), Zabaleta, Ruminot y Saavedra estrenaron semanas atrás “Los socios de la hamburguesa”, su nueva apuesta web.

El show se emite en diversas plataformas digitales (YouTube, Instagram, etc). Revisa su último episodio, a continuación: