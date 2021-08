El equipo jurídico del animador José Miguel Viñuela afirmó que su representado no debió estar en la audiencia de conciliación de este miércoles. Esto, luego que medios locales informaran su ausencia en el caso de la demanda civil que interpuso el camarógrafo José Miranda.

Recordemos que el litigio legal tuvo sus raíces el 16 de julio de 2020. Ese día, en medio del matinal Mucho Gusto (Mega), el conductor le cortó el pelo en vivo al trabajador.

Tras el episodio, Miranda acudió al 23° Juzgado Civil de Santiago para presentar una demanda patrocinada por el abogado Roberto Ávila.

En ella, según dijo el representante, buscan que “el tribunal declare que se cometió un acto abusivo y prepotente”. Fijaron, además, una indemnización de 100 millones de pesos.

¿No llegó?

Según recoge el portal Publimetro citando a Hola Chile (La Red), el animador “no llegó a audiencia de conciliación con camarógrafo: es la segunda vez que no aparece”. Señalaron, además, que sólo asistió su abogado, Ignacio Rivadeneira.

Fuentes cercanas al animador, no obstante, afirmaron a BioBioChile que él “no tenía que estar presente”. Apuntaron además a que habría sido la contraparte quienes filtraron “información que es falsa”.

Desde el equipo jurídico del animador, en tanto, indicaron que “a la audiencia de conciliación fueron citados los abogados de las partes” y no el animador.

“(A él) no lo citaron, y por tanto no es efectivo que Viñuela por segunda vez no ha asistido a una audiencia de conciliación. Nunca ha sido así“, añadieron.

Las repercusiones del caso Viñuela

Ocurrido el episodio, desde Mega emitieron un comunicado en que ofrecieron disculpas públicas al trabajador afectado. En él, señalaron que lamentan y no comparten lo ocurrido con el trabajador.

“Como empresa valoramos profundamente el aporte profesional de cada uno de nuestros trabajadores y en toda circunstancia estamos comprometidos en el respeto a su dignidad”, advirtieron.

Horas más tarde, y otra vez en vivo en el matinal, el animador se refirió a los hechos y ofreció disculpas a Miranda.

“No medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad en estas (…) Valoro enormemente el trabajo de todos y cada una de las personas del equipo de Mega que trabajan tanto detrás como delante de cámara”, dijo.

A la semana siguiente de sus disculpas, el comunicador ya estaba fuera de la conducción del matinal, para volver como panelista en noviembre.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ordenó pagar una multa de 400 UTM (más de 20 millones de pesos) al canal de Bethia por los hechos. Y si bien más tarde recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el tribunal confirmó la multa en marzo de 2021.

Ese mismo mes, en tanto, ya se hablaba de la salida del productor ejecutivo del matinal, Pablo Pablete Alvarado.

El animador dejó oficialmente Mega a fines de julio, luego que no se le renovara contrato por la ausencia de proyectos. “Me voy con pena… mucha pena… Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años.. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas”, escribió el conductor en Instagram.

“Gracias Mega por haber sido mi casa estos 19 años de mi vida… Por haberme regalado momentos que quedarán en el disco duro de mi alma”, añadió.