Una nueva temporada del programa MasterChef Celebrity tiene a diferentes rostros de la televisión poniendo a prueba todos sus dotes culinarios.

Entre los participantes se encuentran Begoña Basauri, Yamila Reyna, Álvaro López, Naty Chilet, Nelson Ávila, Fred Redondo, Camila Recabarren, Julio Milostich, Cristina Tocco y Rodrigo “Gallina” Avilés”.

En el caso de la comediante argentina Yamila Reyna, este ha sido todo un desafío y un aprendizaje, debido a que, como ella misma expresó en el primer capítulo del programa, no se manejaba en la cocina y solía comprar cosas congeladas.

Sin embargo, su proceso de aprendizaje ha tenido altos y bajos, los cuales dejaron en la también actriz una profunda reflexión que decidió compartir a través de sus redes sociales.

“Yo acá sigo grabando cocinando cansada, más cansada que la chucha pero crezco tanto cada día con esta experiencia, no saben todo lo que he aprendido en este último tiempo no solo a cocinar, que está buenísimo porque era un queso en la cocina, sino como persona“, comenzó diciendo la argentina.

“Aprendo de mí, de mis errores, de mis frustraciones. ¿Viste esos días donde querés mandar todo a volar? Bueno, me pasa montón porque es difícil cuando alguien se para frente a vos y te dice ‘esto plato está feo, lo hiciste mal, esto está incomible’”, continuó diciendo.

Además, agregó que “es fuerte porque te esforzaste, estudias como loca y no funciona. Qué rabia. Pero es en realidad tu ego el que está herido es sentir tu frustración, es exponerte ante tanta gente a que alguien te desapruebe”.

Para la comediante, su mayor aprendizaje fue que equivocarse también está bien y que contínuamente va aprendiendo de diferentes cosas y que seguirá haciéndolo “hasta que se muera” y que “el frustrarse significa que algo te importa y si algo te importa es porque estás vivo por dentro”.

“Cuando se sientan así, felicítense por no querer ser mediocres, por querer ser más y por sentirse mas vivo que nunca. Los amo y gracias por el aguante como siempre”, concluyó Yamila.

Su posteo recibió positivos mensajes y apoyo de todos sus seguidores, luego de verse involucrada en una serie de polémicas junto a su actual marido, el futbolista Diego Sánchez.