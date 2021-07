La actriz e influencer chilena Josefina ‘Pin’ Montané (33) es una de las participantes del próximo estelar musical de Mega The Covers, tributo a las estrellas y en las últimas horas mostró como fue su sorprendente transformación para imitar a la diva estadounidense Marilyn Monroe.

Montané se sometió al proceso de transformación a cargo de la maquilladora Carla Gasic. Los vocal coaches son Julia Grisent, Isabel Muñoz, Andrea Riquelme y la coreógrafa oficial es la reconocida bailarina nacional Rosita Piulats.

La actriz participará en el espacio, que será animado por Karla Constant, junto a otros 47 concursantes. Entre ellos se encuentran José Luis Repenning, Simón Oliveros, Betsy Camino, Carolina Soto, Gustavo Becerra, Solange Lackington, Mario Ortega y Pamela Leiva.

El espacio tendrá una dinámica en la que tendrán que imitar a artistas y enfrentar al jurado compuesto por el cantante chileno Beto Cuevas, el productor musical argentino Óscar Mediavilla y la actriz nacional Javiera Contador.

Mira el cambio de Montané a continuación:

La primera baja

Este martes, y antes del estreno del programa que aún no tiene fecha, se confirmó que el empresario y expresentador de televisión Emeterio Ureta, uno de los que iba a participar, había decidido alejarse de la producción acusando que no pudo lograr el estándar necesario para desarrollar su imitación.

En su reemplazo llegará el actor nacional Otilio Castro, quien tomó la posta y asumió este nuevo desafío.

A través de un Live de Instagram, Ureta sostuvo que “no continué en el programa de Mega, que lo estábamos grabando en el Canal 13 curiosamente, y que se llama The Covers (…) no resultó (…) renuncié tranquilo“.

“Los periodistas me han llamado. ‘¿Qué pasó?’, ‘¿hay problemas de plata?’, ‘¿te eliminaron?’, ‘¿cómo fue la historia?’ (me preguntan). No, fue una cosa muy simpática“, agregó.

Indicó además que “en realidad reconocí que no soy bueno para el canturreo. Y en la vida cuando tú no ves que lo puedes hacer bien, es como que te pases una moto y no la puedes manejar”. “Fue por eso”, aclaró.

Esta semana, Mega libreró un segundo compacto de imágenes, con un pequeño adelanto de lo que será el programa. Puedes verlo a continuación: