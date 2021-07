El exrostro de televisión y empresario Emeterio Ureta reveló las razones por las que decidió alejarse del programa The Covers: tributo a las estrellas (Mega) antes de que saliera al aire. “No resultó”, dijo.

La información sobre su salida fue entregada este martes por el canal de Bethia, acusando que no pudo lograr el estándar necesario para desarrollar su imitación.

A través de un Live de Instagram, Ureta sostuvo que “no continué en el programa de Mega, que lo estábamos grabando en el Canal 13, curiosamente y que se llama The Covers (…) no resultó (…) renuncié tranquilo“.

“Los periodistas me han llamado. ‘¿Qué pasó?’, ‘¿hay problemas de plata?’, ‘¿te eliminaron?’, ‘¿cómo fue la historia?’ (me preguntan). No, fue una cosa muy simpática“, agregó.

Indicó además que “en realidad reconocí que no soy bueno para el canturreo. Y en la vida cuando tú no ves que lo puedes hacer bien, es como que te pases una moto y no la puedes manejar”. “Fue por eso”, aclaró.

En su reemplazo llegará el actor nacional Otilio Castro, quien tomó la posta y asumió este nuevo desafío.

El espacio de televisión, que todavía no tiene fecha de estreno, será animado por Karla Constant y tendrá una dinámica en la que participarán 48 concursantes en total, 8 por capítulo, tendrán que competir con covers de famosos cantantes en una etapa de casting, quedando sólo 4 -uno elegido por la totalidad del jurado y los otros tres, por cada uno de los jueces-.

De ellos, sólo dos pasarán a la segunda etapa del programa y los otros dos, resultarán eliminados. De esta forma, el programa finalizará con un gran ganador.

Entre los concursantes se encuentran, también, José Luis Repenning, Simón Oliveros, Betsy Camino, Carolina Soto, Gustavo Becerra, Solange Lackington, Mario Ortega y Pamela Leiva.

El jurado está compuesto por el cantante chileno Beto Cuevas, el argentino Óscar Mediavilla y la actriz nacional Javiera Contador.

“Ha sido súper interesante porque hay un acuerdo general entre los participantes sobre tener un escenario después de tanto tiempo. Eso es algo que le da cierta emotividad, porque la cultura sigue siendo un área que ha sido súper apaleada durante la pandemia, al igual que muchas otras, con un Ministerio de Cultura que ha estado ausente. Ha sido súper complejo”, dijo contador en una entrevista a BioBioChile.

Esta semana, Mega libreró un segundo compacto de imágenes, con un pequeño adelanto de lo que será el programa. Puedes verlo a continuación: