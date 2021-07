Muchas personas quedaron sorprendidos luego que Nicolás Cid, imitador de Steve Perry en el programa Yo Soy, anunciara que dejará el programa para operarse un cáncer de tiroides.

Esta tarde, en conversación con Página 7, Cid indicó que supo el diagnóstico cuando se encontraba participando en la última temporada del espacio de talentos de Chilevisión.

“Fue hace cuatro meses que me dieron el diagnóstico. Lo mantuve 100% en incógnita, para que no influyera de ninguna forma en mi participación, pero claro no contaba con que iba a ser el ganador. Avancé en lo que más pude”, expresó.

En este sentido, el joven sostuvo que sintió bastantes dolores mientras estuvo en aquella competencia, aunque optó por no dar a conocer su estado de salud.

“Viví toda esa etapa con dolores. Puede que sea uno de los más benignos, pero genera molestias y más de una vez me jugó una mala pasada, me terminaba pasando la cuenta, amanecía adolorido”, indicó.

Por lo pronto, el cantante aseguró que prefirió extender su paso por Yo Soy All Stars hasta mediados de este mes, para luego preparar su operación.

Esta se encuentra calendarizada para el mes de agosto: “Me retiré del programa para que no me pase nada negativo, y alcance a recuperarme, además el premio vino caído en el cielo”.

“Hay hartos sentimientos encontrados, estaba encariñado con el programa, con el equipo, había hecho súper buenas relaciones. A todos los pilló con sorpresa, yo le comuniqué a la producción un par de días antes. Fue súper bonito recibir el cariño de todos”, concluyó.