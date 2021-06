La animadora de televisión Katy Salosny (57) denunció este jueves que una página de Facebook creada por sus seguidores y que lleva su nombre, fue hackeada. Con un llamado a denunciarla, advirtió que “están pidiendo plata”.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la rostro del canal TV+ informó que el fanpage fue lanzado hace varios años, “con tanto cariño”, por su fans club.

“Lo han hackeado y están usurprando de esa página. Era necesario denunciarlo para que ustedes no la sigan y repliquen esta denuncia”, dijo.

Agregó que “están pidiendo plata por cosas que no son. No es mi página, no es la página de mi fan club”, pidiendo colaboración a sus más de 750 mil seguidores en la red social.

Lamentó luego que, “en tiempos tan difíciles y tan complejos”, se realicen estas acciones por gente desconocida, por lo que señaló que le parecía “importante de denunciar”.

“Solo les pido que nos ayuden a hacer esta denuncia, que no sigan más la página, y que se bloquee de una vez por todas“, cerró.

Más tarde, en la misma red social, Salosny colgó una captura de la página que llamaba a denunciar.

“¡Esta página es absolutamente falsa! Nos hackearon el Facebook que por tantos años y con tanto cariño lo hizo mi grupo de fan club… hoy lo perdimos. Te pido no lo sigas y ¡DENUNCIES ahora!“, emplazó.

Recordemos que mayo marcó el retorno de la también actriz a la televisión, con el programa de TV+ Emprende con Kathy Salosny.

La comunicadora había explicado, en conversación con BioBioChile, que se trata de un espacio que #tiene que ver con las pymes, los emprendimientos y con las historias que hay detrás de esos procesos, sobre todo con lo que está pasando en la pandemia”.

“También se contarán historias de conocidos que lo lograron, por ejemplo, y tampoco podemos estar ajenos de la contingencia y de lo que está pasando en la sociedad”, especificó.