La periodista Carolina Escobar (45) tuvo una sorpresiva salida del matinal Buenos Días a Todos (TVN) la mañana de este miércoles. Su compañero de trabajo, Gonzalo Ramírez, bromeó con que iría a entrevistar al cantante Chayanne… pero la realidad era otra.

“Tengo a salir un ratito, ya vuelvo… tengo que ir a hacer una entrevista súper entretenida”, se excusó la comunicadora mientras conversaban en el espacio de televisión sobre las ayudas económicas del Gobierno en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.



“Va a entrevistar a Chayanne”, lanzó Ramírez, ante lo que Escobar afirmó que, si fuera así, “me estaría haciendo los cachirulos (sic) hasta acá arriba”.

Tras la escueta explicación, salió de pantalla por varios minutos.

Según pudo conocer BioBioChile más tarde, la conductora dejó el matinal momentáneamente para realizar una entrevista para el Global Prize Teacher, del cual TVN es media partner.

Se trata de un reconocimiento entregado en Chile y también en el mundo a los profesores mejor evaluados, que previamente han sido postulados por sus alumnos.

Recordemos que, en paralelo al matinal, Escobar también graba el programa ¿Cuál es tu huella?, que gira en torno al reciclaje y al cuidado del medio ambiente que, según explicó previamente a BioBioChile, “es una construcción de vida, de sociedad, que apunta a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, a la inclusión, todas características que practico a diario”.

“Cuando en las redes o en Instagram publico un video de que estoy haciendo algo ecológico, es porque a eso me dedico el fin de semana, porque me encanta”, agregó. “(El programa) muestra que es tu planeta el que se está apagando, que se está dañando. Y no te tira las orejas o te hace sentir culpable, sino todo lo contrario. Te invita a participar, a poner tu granito de arena, a sumarte con ideas creativas”, sentenció.