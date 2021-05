Tras días de rumores, por lo menos desde su arribo al matinal, la periodista Paulina de Allende-Salazar salió a aclarar su supuesta mala relación con Diana Bolocco, conductora de “Mucho Gusto”.

Ocurrió en medio de un momento de distensión, donde los animadores se dieron tiempo para bromear sobre los rumores a su alrededor.

“Yo estoy feliz acá, contigo, con la Paulina, a pesar de lo que diga la gente, ¿Paulina, tú eres feliz conmigo?”, comentó José Antonio Neme, tal como recoge el diario La Cuarta.

Luego, fue la ex “Informe Especial” quien tomó la palabra: “La Diana, a quien yo no conocía, es una mujer que contesta súper bien, digna, súper directa. Me encanta trabajar con la Diana, no se confundan”.

Tras la intervención, la periodista se refirió al incómodo momento que vivió esta semana, cuando sin darse cuenta leyó al aire el mensaje de un usuario en Twitter que acusaba a su hermana de acoso laboral.

“Es más, cuando tuvimos el problema al aire, la primera que (me) prestó ropa, fue ella”, dijo Bolocco, quien por su parte agradeció las palabras.