El humorista nacional Stefan Kramer lanzó, la noche de este viernes, una imitación al periodista de Meganoticias Rodrigo Sepúlveda. En ella repasó parte de la actualidad nacional y bromeó mezclando la política con el partido de fútbol entre Chile y Bolivia. “Jugamos todos, juega Izkia por la izquierda, juega Paris por la derecha”, dijo.

El video, que dura poco más de dos minutos, fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista. En dos horas el registro alcanzó más de 150 mil reproducciones y cerca de 40 mil ‘me gusta’.

Con un parecido innegable y un tono de voz muy similar, Kramer comenzó la locución mencionando que “quiero decir algo, ¿por qué no? ¿por qué no puedo decir algo? quiero decir algo ¿y saben qué quiero decir? Todo Chile en cuarentena, ok, estamos en cuarentena, perfecto, estamos en cuarentena ¿y saben lo que quiere decir que estamos en cuarentena? que estamos en cuarentena”.

Más tarde sostuvo que “el que se ha portado mal es el virus, porque virus, perdona que te lo diga, eres un pelotudo, eres un huevón. Perdón la expresión, con todo el respeto a todos los huevones (sic)”.

Respecto del encuentro futbolístico de este viernes, bromeó con que “hay que ganarle a Bolivia con esta selección (…) jugamos todos, juega Izkia (Siches) por la izquierda, juega (Enrique) Paris por la derecha”. Esto, en relación a las miradas políticas de la doctora y presidenta del Colegio Médico, y el ministro de Salud.

“El pastor no va a jugar, porque simula”, agregó, refiriéndose al video que muestra a un hombre simulando un atropello luego de una fiscalización por un culto clandestino en Los Ángeles.

El video cerró con el personaje sacando una bandera de Chile para arengar a la selección chilena y un baile en TikTok. “Les ganamos con esta, porque esta es la de todos”, concluyó mostrando el emblema nacional.

El periodista, en tanto, reaccionó en Twitter agradeciéndole al humorista. “Un honor. Mi respeto y agradecimiento”, escribió.

Mira el video a continuación: