El hombre que protagonizó un violento altercado con militares tras participar en un culto religioso no autorizado en Los Ángeles, región del Bío Bío, entregó su versión de los hechos. “Me pegó y quedé con lesiones”, dijo respecto del momento en que simuló ser atropellado por una camioneta, que quedó registrado en un video ampliamente reproducido.

El hecho se produjo la noche de este miércoles en el sector Villa Historiadores en la comuna que se encuentra en cuarentena. La autoridad concurrió al lugar luego de recibir reclamos de vecinos mediante el fono de denuncias covid.

El involucrado, que fue identificado como César Lagos, luego de pasar a control de detención y formalización durante este jueves en el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, habló con Las Últimas Noticias.

“Era un culto”, reconoció. No obstante se excusó con que “era familiar. Estaba en casa con mi esposa, mis tres hijas, mi yerno, unos familiares y dos niños. No éramos más de diez”. Lagos, además, aclaró que no es pastor de iglesia.

Información de Radio Bío Bío, no obstante, señala que en el lugar se contabilizaron 30 personas.

Su versión indicó que se reunieron a las 20:00 horas de ese día para “cantar alabanzas al señor, rogamos por los enfermos, leímos la Biblia y volvimos a cantar”. Tras eso fue que llegó la autoridad pública con fiscalizadores, a quienes no dejó ingresar a la vivienda porque “no tenían una orden”. Luego comenzó el altercado que terminó en agresiones hacia un militar.

Respecto de las imágenes que circularon con el minuto en que simula, entre gritos, el atropello, sostuvo que la camioneta “me pegó y quedé con lesiones”. Ese dramático momento continuó con Lagos tirándose al suelo y arrastrándose para quedar más abajo del vehículo. “Fue un error torpe. Lo hice para que la camioneta parara y no siguiera el auto blanco -en el que iban sus sobrinas-“, dijo.

Más tarde expuso que se arrepiente de su reacción. “Me equivoqué y le pongo el pecho a las balas. Les pido perdón a todos los que se sientan perjudicados, partiendo por el militar”, aclaró. Agregó que es “un hombre bueno, honrado, caritativo y buen padre”.

Radio Bío Bío pudo confirmar que dos personas -Lagos y su yerno- terminaron detenidas por agresiones a personal militar y autoridad sanitaria. Además se cursó un sumario al dueño del inmueble donde se realizó el culto.

Con todo, el hombre cerró reconociendo que “quizás me salí de madre”. Tras los hechos, ambos quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. En junio, en tanto, se debatirá un eventual sobreseimiento de los delitos asociados al artículo 318, que dice relación con poner en riesgo la salud pública, además de alguna salida alternativa, respecto del delito de las lesiones.