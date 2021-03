Tras su emisión en La Red, Eduardo Fuentes defendió su entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, el “Comandante Ramiro”, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez quien anoche emitió su primera entrevista en años en “Mentiras Verdaderas”.

“Estamos cerrando de esta manera un programa muy intenso. Evidentemente esto va a seguir teniendo repercusiones en los próximos días.. Mucha gente del ámbito político también empieza a llevar agua a su molino, con declaraciones destempladas”, reflexionó el animador al cierre del programa.

Su mensaje, hacía alusión a los comentarios en redes sociales de algunos dirigentes políticos que anoche criticaron el espacio dedicado por La Red al actual reo de la Cárcel de Alta Seguridad.

“No promovemos como programa ni como canal la violencia. Nos interesa oír a los protagonistas de la historia, no romantizamos nada ni defendemos posiciones”, dijo al aire.

“Nos interesa escuchar a los que han estado ahí, en momentos que van a quedar para siempre en los registros, y conocer su perspectiva de lo que los movió en aquel instante. Usted decidirá si está o no de acuerdo con esas motivaciones”, agregó.

Por estos días, Hernández Norambuena cumple condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards del Río, hijo de Agustín Edwards Eastman.

“Nosotros a usted lo tratamos como adulto. Nosotros no le decimos lo que tiene que pensar, usted tiene la libertad de pensar como usted quiera. Insisto con este punto: sobre este escenario, ha pasado gente de todos los ámbitos políticos”, apuntó Fuentes.

“Creemos que acá caben todos; eso es lo que nos mueve. Quisiera solamente remarcar que el ejercicio periodístico es un ejercicio de libertad de expresión. Cualquier intento de cancelación es sinónimo de una actitud totalitaria que no nos agrada, que no nos gusta y que por sobre todas las cosas, no ayuda. ¿Hasta cuándo vamos a querer tapar el sol con un dedo? Sentémonos, conversemos y hablemos civilizadamente”, concluyó.

