Kel Calderón anunció a través de sus redes sociales el nuevo proyecto que Claudio Iturra soñó realizar y que hoy ya es un hecho.

La abogada y creadora de contenido mostró en su cuenta de Instagram, el nuevo proyecto de viajes del cual es parte, junto con la agencia de viajes “Masai Travel”, del fallecido periodista Claudio Iturra.

¿De qué se trata? A través de un video, Kel explicó que “Fifteen Forever”, tiene como objetivo llevar a las adolescentes que cumplen 15 años a un viaje soñado al estado de Florida, Estados Unidos.

Kel Calderón anuncia el lanzamiento de un proyecto de viajes en memoria de Claudio Iturra

“La última vez que almorzamos juntos hablamos horas sobre este proyecto”, menciona Calderón en la descripción del video oficial de “Fifteen Forever”.

“A mí me parecía demasiado ambicioso para poder armarlo, pero siempre Claudio me dijo que era uno de sus sueños y que sí o sí se haría realidad… yo me reía y le dije que sin duda le creía”, continuó.

A esto último agregó: “Lamentablemente por vueltas de la vida no logro verlo materializado al 100%”.

Sin embargo, pese a su repentina partida, la abogada aseguró que gracias al equipo del periodista, las cosas pudieron marchar rápidamente para hacerlo realidad.

“Yo no lo podía creer al ver esos stickers de @fifteenforevercl que alcanzaste a dejar hechos y que eran una chispita de alegría en esos días que fueron tan difíciles”, reveló.

Tras sus palabras, Kel celebró el lanzamiento del nuevo proyecto, “un sueño que Claudio siempre quiso hacer realidad, en el que trabajó hasta el ultimo de sus días“, mencionó.

“Fifteen Forever”

En específico, según Calderón el viaje es a Miami y Orlando, desde el 11 al 21 de septiembre de 2025, todo con el respaldo de “Masai Travel”, y con el fin de que 40 adolescentes puedan disfrutar sus 15 años en las mayores atracciones.

“Donde quiera que nos ve, está saltando de felicidad de verlo concretado al fin… Mi Claudio soñó con esto fue de las ultimas cosas que pudimos conversar …. por lo mismo y aun con el corazón apretado, hoy me emociona compartirlo con ustedes”, finalizó la abogada.