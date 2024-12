El ex participante de Gran Hermano Chile, Benja Lagos, reveló en el podcast "Economina" cómo enfrentó la muerte de su hermano tras un accidente practicando snowboard, destacando que el trauma unió a su familia. A pesar de la tragedia, Lagos expresó que no cambiaría las circunstancias, reconociendo que la pérdida de su hermano lo ha llevado a valorar la vida y a forjar una relación sólida con sus padres. El influencer reflexionó sobre la importancia de permitir que su hermano descanse en paz y cómo su ausencia ha moldeado su identidad y la relación con su familia, a quienes considera la mejor del mundo gracias a la superación del trauma.

El ex jugador de la primera temporada de Gran Hermano Chile, Benja Lagos, habló por primera vez sobre cómo enfrentó la muerte de su hermano, quien falleció tras sufrir un accidente haciendo snowboard.

El creador de contenido se sinceró durante su participación en el podcast “Economina” donde compartió una profunda reflexión sobre cómo el trauma de la muerte terminó uniendo a su familia.

Lagos, quien habló del tema durante su breve paso por el reality de CHV, relató que dadas las circunstancias del accidente que sufrió su hermano, su familia se alejó por completo de los deportes extremos, sin embargo, él se acercó a ellos.

“Desde muy chico mi cabeza procesó que mi hermano murió haciendo lo que más le gustaba”, aseguró. “Saqué dos conclusiones: la primera es que me puedo morir cuando sea y la segunda que (…) sea haciendo algo que me gusta”.

Respecto a la pérdida, Benja Lagos declaró que, pese a lo traumático de las circunstancias, no las cambiaría.

“Me ha costado muchísimo decir esto, pero yo por nada del mundo reviviría a mi hermano“, dijo. “Vivió su vida a concho, cada uno de los minutos que él estuvo acá”, agregó.

Pero su reflexión no se detuvo ahí: “Él empezó un proceso y lo terminó. Sería super egoísta de mi parte reanudar un proceso que se terminó”.

“A mi hermano lo llevo acá conmigo siempre, todas las mañanas lo siento, él me toca el hombro. Él está conmigo“, afirmó sobre la cercanía que aún siente.

“Pero si es que eso nunca hubiese pasado yo no sería quien soy, yo no tendría la relación con mis padres que tengo hoy, yo no sería el hermano que soy y ellos tampoco serían quienes son”, admitió. “Yo la defino como la mejor familia del mundo gracias a todo el trauma que hemos tenido que pasar”, concluyó.