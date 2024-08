La pareja de Gran Hermano, Jorge Aldoney y Skarleth Labra, quienes habían superado una crisis a fines de julio, finalmente han confirmado su separación luego de rumores surgidos en redes sociales al dejar de seguirse mutuamente. A través de Fuera de la Casa, Aldoney confirmó la noticia y pidió respeto para Labra, afirmando que no hubo malos tratos entre ellos.

Fue a fines de julio cuando se encendieron las alarmas de quiebre entre Jorge Aldoney y Skarleth Labra, una de las pareja más queridas de Gran Hermano. En ese entonces ambos lograron reconciliarse, sin embargo, parece que ahora la suerte es distinta.

De hecho, hace semanas el propio Jorge había señalado que todo se había tratado de un “arrebato”, indicando que su historia con Labra continuaba.

No obstante, durante la pasada edición de Fuera de la Casa, seguidores de Gran Hermano 2 le consultaron a Aldoney sobre un supuesto nuevo quiebre.

Esto debido a que los dos jóvenes habían dejado de seguirse en sus respectivas redes sociales. El actual Míster Chile confirmó la separación.

Jorge y Skarleth Labra terminan su relación

“Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y, es cierto, mi relación fue pública desde un inicio, por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño”, indicó en vivo.

“Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella”, agregó.

“Y no voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto”, concluyó.

Hay que señalar que los dos jóvenes se conocieron en 2023, en el reality de Chilevisión. Tras dejar el espacio se fueron a vivir juntos.

Ambos siguen ligados a Chilevisión, en los programas ‘satélite’ en torno a la nueva temporada de Gran Hermano.