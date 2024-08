La modelo argentina y ex concursante de "Mundos Opuestos 2", Melina Figueroa, reveló a través de su cuenta de Instagram que sufrió la pérdida de un embarazo en abril pasado. A pesar de usar anticonceptivos, quedó embarazada y tras detectarlo, experimentó la dolorosa pérdida. Figueroa compartió su experiencia para brindar apoyo a quienes han pasado por situaciones similares, destacando la importancia de hablar sobre el tema y la necesidad de acompañar a quienes lo viven.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la trasandina contó que “hace meses viví un conjunto de emociones producto de un momento muy personal e íntimo”, comenzó relatando.

Y continuó: “Finalmente, decidí abrir mi corazón para abrazar a quienes hayan vivido algo parecido. En abril perdimos un bebé. Fue algo que vivimos tan rápido que ni siquiera pude procesarlo en el momento; me tomó meses hacerlo”.

Junto a las fotografías que compartió, Melina Figueroa contó que pese a usar métodos anticonceptivos, igualmente quedó embarazada, de lo que se dio cuenta luego de tener un sueño, algo que ya le había sucedido con sus hijos Ian y Luna. Tras ello se realizó varias pruebas de embarazo, todos los que salían positivos.

“Pero al ver los resultados de laboratorio con mi dra, algo no andaba bien, mi cuerpo había comenzado a expulsar el saquito“, detalló.

“Todo pasó tan rápido que no entendía bien lo que ocurría, empecé a sangrar con mucho dolor durante semanas. Me invadió una tristeza inexplicable, no sé si venía de mis hormonas, de mi cuerpo, de mi mente o de mi corazón”, explicó la modelo.

Tras ello, habría sufrido un “desajuste hormonal” del que se fue recuperando “prácticamente en silencio e internamente”, confesó.

Sumado a esto, la trasandina empatizó con quienes han pasado por lo mismo: “Aunque hay cosas que suceden sin explicación, quiero abrazar a todas esas mujeres que han pasado por algo así. Que aunque no lo crean, esto pasa estadísticamente mucho más de lo que imaginamos”.