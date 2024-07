La cantante y conductora televisiva, María José Quintanilla, brindó una entrevista al programa “Mujeres que suenan“, donde se refirió a las veces en que se ha sentido discriminada a lo largo de su carrera.

Y es que la cantante ha hablado de manera pública en ocasiones anteriores sobre sus orígenes, razón por la que ha sentido ser “mirada en menos” en varios momentos de su vida. De hecho, Quintanilla tiene una canción al respecto: “Vengo de Pobla“.

“Esa canción es un fiel reflejo no sólo de lo que viví yo”, declaró primeramente María José en conversación con Martina Orrego.

María José Quintanilla y la discriminación que ha sentido en su carrera

“Yo me senté en mi primera entrevista y cuando me preguntaron ‘Oye, ¿tú dónde vives?’ yo no dije Maipú, dije “La Villa General Baquedano”. ‘¿Y dónde estudias?’ (le consultaron), ‘En el Ramón Freire, en el 263’ (respondió)… Yo sentí que estaba incomodando“, confesó la artista.

Con el tiempo, agregó, ha ido analizando un poco mejor la situación. “Incomoda la manera en que yo muevo el lenguaje y la manera en que yo también interactúo”, continuó.

Quintanilla añadió que quizás se esperaba de ella, como niña que cantaba música mexicana, que fuera más tranquila, pausada para hablar, y que no hablara ciertos temas, pero “yo nunca tuve ningún tapujo con nada, entonces, si yo tenía que mostrar mi casa, bacán. O mi colegio, o contar que mi familia vivía en un campamento“.

“Antiguamente eso generaba un poco de vergüenza, y para mí era un estandarte de cómo alguien se puede superar en la vida, entonces yo no entendía cómo habían personas que escondían sus orígenes, y que hablaban distinto para encajar, a mí no me interesó nunca eso”, aseveró el rostro de TV.

María José reveló además haber sido discriminada por “asesores”: “Llegan los típicos asesores que no son asesores. ‘Oye, María José podría vestirse de cierta manera’, ‘María José podría andar en un auto de cierta no se qué’, siempre queriendo meternos en este patrón, y a mí la verdad nunca me interesó”, cerró la intérprete.