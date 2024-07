La noche de este domingo, durante el más reciente capítulo de “Podemos Hablar“, Yerko Puchento se refirió a la vez en que terminó bajándose del Festival de Viña el 2023.

Cabe recordar que en aquella ocasión, el humorista tomó la radical decisión a una semana del inicio del Festival, luego de que la noche en que se presentaría sufriera un cambio etario en su público, tras la salida de Maná del evento.

Así, Yerko había sido cambiado para el día en que se subirían Tini Stoessel y Emilia al escenario. Se negociaron otras alternativas, sin embargo, todo decantó en la baja del artista.

Yerko Puchento envía mensaje a Mega por Viña

En medio de su rutina durante el episodio de PH, Kurt Carrera, quien figuraba como invitado, deslizó una ácida broma para el comediante: que a él, al menos, no “se le hizo” ir a Viña como a Yerko Puchento.

“Sí, se me hizo”, le contestó entre risas el personaje interpretado por Daniel Alcaíno. Así, Puchento se acercó a la cámara para enviarle un mensaje muy fiel a su estilo al canal vecino, el que ahora estará encargado de la emisión del Festival.

“Señores de Mega, estoy disponible para ir este año, por favor. Estoy disponible. Estoy haciendo méritos para que me llamen”, expresó Yerko al lente.

El humorista continuó con el mensaje ya en un tono más cómico: “Y espero por favor que no me paguen 4 millones como ofrecía el otro canal cuando lo hacía, aquí voy por 5, soy capaz de todo, se los digo altiro”.

“Y si me quieren poner a Tini, bueno, me ponen a Tini y voy igual. Si me quieren poner a Pailita, voy con Pailita y con la Christel, me da lo mismo“, lanzó el personaje, para luego seguir con su rutina en el programa de CHV.