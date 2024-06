Sadie Grace LeNoble, la hija de 13 años de la actriz Christina Applegate, reveló haber sido diagnosticada con un trastorno crónico: POTS, por sus siglas en inglés.

La adolescente reveló la noticia en el podcast de su madre, “MeSsy with Christina Applegate & Jamie-Lynn Sigler“: “Tengo algo llamado POTS, síndrome de taquicardia ortostática postural“, declaró, según recogió ABC News.

“Cuando me levanto me mareo mucho y mis piernas se debilitan y siento que me voy a desmayar, y me he desmayado antes y he perdido el conocimiento,” confesó Sadie en el programa.

POTS: el trastorno de la hija de Christina Applegate

La joven detalló que aquello no es tan seguido, sin embargo, suele sucederle en “días malos cuando hace calor“. LeNoble agregó que el trastorno “afecta su corazón”.

E! News consignó que Sadie expresó que, de alguna manera, su diagnóstico la ha ayudado a empatizar con su mamá, quien lidia con esclerosis múltiple (EM): “Siento que si no tuviera esta condición, sería mucho más difícil entender por lo que está pasando mi mamá“.

¿En qué consiste el POTS, derechamente? Según el Instituto Nacional de Salud de EE.UU (NIH), el síndrome de taquicardia ortostática postural se trata de una condición debilitante y que puede impactar considerablemente la vida del paciente.

El mismo portal explica que los síntomas aparecen usualmente cuando una persona se pone de pie, pues la gravedad empuja la sangre hacia las piernas y pies, reduciendo así el flujo sanguíneo de la parte superior del cuerpo (incluidos el corazón y el cerebro).

“El cerebro envía inmediatamente señales que tensan los vasos sanguíneos inferiores del cuerpo y hacen que el corazón bombee más rápido“, detalla en NIH.

La organización Kids Health agrega que esta afección aparece cuando el sistema nervioso autónomo (encargado de controlar la frecuencia cardíaca, tensión arterial y la respiración) no funciona correctamente.

La misma institución señala los síntomas del problema crónico -y por ende, sin cura– además del tratamiento indicado para el mismo:

Síntomas -Palpitaciones cardíacas

-Inestabilidad (sentir que uno está a punto de caerse)

-Aturdimiento (sentirse a punto del desmayo)

-Mareos

-Desmayo o pérdida de la conciencia

-Fatiga y/o cansancio

-Dolor en el pecho

-Dificultad respiratoria

-Extremidades frías o adoloridas

-Náuseas

-Problemas al hacer ejercicio

-Enrojecimiento o color morado en la parte inferior de las piernas

-Temblores