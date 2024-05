"Tenía un par de arterias rotas": Bombo Fica relata dramático problema de salud y cirugía en España

Tras sufrir persistente hemorragia nasal producto de la presión arterial, el destacado comediante tuvo que entrar a pabellón.

El destacado comediante chileno Bombo Fica ha sufrido difíciles jornadas en cuanto a su salud. Debido a problemas con la presión arterial, incluso se vio forzado a cancelar algunos shows que iba a tener en Suecia.

Precisamente a raíz de estas complicaciones, el humorista tuvo que ser operado este lunes de urgencia. Luego de este evento, en el “Podría Ser Peor” tomamos contacto telefónico con Daniel, quien relató parte de lo que ha vivido.

Bombo comenzó diciendo que ya está en proceso de recuperación. “Yo había actuado acá en Madrid, Málaga y estuve unos días en Barcelona. Me destinaba a ir con mi hijo a Suecia y ese día empecé con un sangrado de nariz y se transformó en algo muy fuerte, así como abrir una llave”.

Luego de presentarse ese síntoma, le pusieron unos tapones. Sin embargo, algunos días después persistió la hemorragia, por lo cual volvió al hospital. “Ahí la otorrino que estaba ahí me dijo que me iban a dejar en observación”, recordó el chileno.

Luego, tras haber tenido esta recaída, el doctor especialista que trata al comediante en Chile le recomendó que entrara a pabellón. “Si yo no me hubiera operado, no hubiera salido jamás”, reconoció.

Asimismo, el artista detalló que fue una operación compleja y que “tenía un par de arterias rotas en la parte en que se junta lo nasal con la garganta… ahora todo bien, esperando recuperarme“.