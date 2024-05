Bombo Fica informó respecto a una delicada situación de salud que lo aqueja. El comediante reveló que debió suspender shows en Suecia a raíz de problemas de presión arterial.

Fue el propio artista quien publicó un video en su cuenta de Instagram, donde indicó que deberá guardar reposo por varios días.

“Lamentablemente sufrió una recaída por la presión arterial. Volví a sufrir una hemorragia nasal, lo cual me obligaron a tomar reposo absoluto para poder llevar un control con la presión”, indicó en un video.

“Esperamos al lunes, que me van a evaluar, estar en condiciones para poder viajar hasta Estocolmo y poder cumplir. No voy a poder estar ahora y trataremos de buscar la forma de cumplir. Quiero estar y entregarles mi trabajo”, añadió.

Hay que señalar que, en marzo pasado, Bombo Fica llegó a acuerdo con representantes del Teatro Caupolicán, por una demanda por injurias y calumnias debido a un show benéfico.

Lo cierto es que ambas partes llegaron suscribieron un documento en ese entonces, en el cual se comprometieron a cumplir varios puntos en común.

De acuerdo a lo expuesto a la opinión pública, dentro del escrito se realizó una especie de mea culpa por lo ocurrido.

“(La parte) actualmente considera que este asunto no debió llegar a tribunales penales, que era algo que debía arreglarse personalmente entre las partes, ya que se debió a un malentendido contractual”, expusieron desde el teatro.

Asimismo, el comediante oriundo de Purén aclaró un total de cinco puntos, los cuales tendrían razón con lo ocurrido en 2023.

– Fue un error llevar este asunto a la prensa y no solucionarlo en conversación entre caballeros.

– Aclara a la opinión pública que jamás tuvo acceso a los dineros recaudados en el evento benéfico.

– Al no existir un contrato escrito entre las partes, los descuentos realizados no eran conocidos por don Daniel “Bombo” Fica y eso dio origen a malas interpretaciones.

– Que don Daniel “Bombo” Fica no tuvo ánimo de ofender a las personas que trabajan en el Teatro Caupolicán y lamenta si alguna persona que trabaja en el Teatro se sintió ofendida. La intención fue aclarar el destino de los dineros.

– Señala además que no hará “chistes” relacionados con este asunto.