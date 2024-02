No cabe duda que 2023 y 2024 han sido años sumamente difíciles para Mane Swett, quien ha estado separada por más de 425 días de su hijo Santiago Bowe Swett.

Fue a raíz de esto que la actriz decidió compartir triste imágenes en Instagram, que evidencian la desazón en medio del complejo momento.

Esto lo acompañó de un mensaje, que decía: “Por cada vela, eL único deseo. Los abrazo. Que tengan un bello fin de semana Mi Gente Buena”.

Como era de esperarse, la artista recibió gran cantidad de mensajes de apoyo en la mencionada red social.

Sin ir más lejos, muchas mujeres la instaron a que “siguiera luchando por tener a su hijo de vuelta”.

Dolor de Mane Swett

Hay que señalar que Mané Swett ha posteado imágenes similares en ocasiones anteriores, como en el Día de la Madre o para el cumpleaños del niño.

En algunos momentos incluso ha sido más explícita para expresar su dolor respecto a esta situación.

“Hola, mi gente buena, no he podido venir, porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe en el mundo, pero los tengo en mi corazón”, indicó en una oportunidad.

“Las fuerzas no dan para todo y hoy sin ustedes yo no podría estar presente en Instagram compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre. Los abrazo grande y fuerte”, agregó.