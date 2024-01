2023 fue año bastante duro para Mane Swett, quien ha hecho evidente su dolor por estar separada de su hijo Santiago, quien nació cuando ella estaba en una relación con el estadounidense John Bowe.

En este caso, la actriz chilena posteó una historia en la que daba cuenta que lleva 387 días separada del menor de 11 años.

Recordar que la artista se separó de Santiago a fines de 2022, cuando el niño viajó a Estados Unidos junto a su padre.

En ese entonces la idea que los dos pasaran las fiestas de fin de año en ese país. Sin embargo, pasado ese periodo Santiago no volvió a Chile.

Situación de Mane Swett

Hay que señalar que Mané Swett ha posteado imágenes similares en ocasiones anteriores, como en el Día de la Madre o para el cumpleaños del niño.

En algunos momentos incluso ha sido más explícita para expresar su dolor respecto a esta situación.

“Hola, mi gente buena, no he podido venir, porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe en el mundo, pero los tengo en mi corazón”, indicó en una oportunidad.

“Las fuerzas no dan para todo y hoy sin ustedes yo no podría estar presente en Instagram compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre. Los abrazo grande y fuerte”, agregó en la oportunidad.

La actriz y Bowe terminaron con su relación hace un par de años, tras lo cual el escritor regresó a su país natal.