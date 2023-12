Una verdadera teleserie es la que están viviendo Paula Pavic y Marcelo Ríos, quienes hace algunas semanas dieron por terminado su matrimonio y se encontrarían en proceso de divorcio.

Días atrás, la emprendedora emitió un live donde dio cuenta de problemas económicos que ha tenido en el último tiempo.

En una nueva transmisión de Instagram, Pavic detalló cómo es su actual relación con el ex Número 1 del Tenis.

“Mira, sabes qué, de verdad Marcelo está totalmente irreconocible para mí. Desde que nos separamos esta última vez, es una persona que totalmente no conozco”, indicó.

“No es el de siempre, les juro que no. O sea, no estaba tan ciega, pero es que es literal cuando dicen que uno sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se separa”, agregó.

En este sentido, la ‘coach’, aseveró que su actual relación con el deportista no es mala, pero ratificó que sí hubo un deterioro.

“La gente cree casi que nos estamos agarrando de las mechas, pero les juro que es súper loca la situación. Porque, por un lado pasa toda esa situación; pero, por otro, hace media hora me vino a pedir que si le podía hacer una transferencia, porque no podía hacerla”, expuso.

“Y yo no tengo ningún problema, porque yo de verdad no tengo ningún problema con él. Entonces ni siquiera hay como mala onda. Es solo el tema como pataleta”, concluyó.

Hay que señalar que Ríos y Pavic vivieron juntos varios años en la ciudad de Sarasotta, Estados Unidos, donde criaron a sus hijos.