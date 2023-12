En un reciente ‘live’ de Instagram, Paula Pavic, exesposa de Marcelo ‘Chino’ Ríos, entregó su versión y razones que influyeron en el quiebre de su matrimonio.

Dentro de ellas, Pavic señaló vivir violencia económica cuando estaba con Marcelo Ríos.

En el extenso video que quedó colgado en el feed de su Instagram, Paula explica que dependió siempre del dinero del extenista; sin embargo, nunca sintió que nada de ello, ni las adquisiciones materiales, eran de ella realmente. Por ende, decidió buscar una forma de generar ingresos propios.

“Me metí en un emprendimiento que era una empresa de network marketing que me gustó mucho porque yo en ese minuto era muy… Me apasionaba mucho el hecho de ayudar a las personas“, partió indicando la emprendedora.

Paula Pavic se sinceró tras quiebre matrimonial con Marcelo Ríos

“Pero claro, yo desde mi lugar, donde todo para mí estaba siendo fácil; yo tenía la vida soñada, vivía en una casa espectacular, tenía un montón de ayuda en mi casa, tenía varias personas que trabajaban en mi casa haciendo aseo, cuidando a los niños, podía viajar, lo tenía todo (…), yo nunca sentí que eso me pertenecía porque yo no lo había generado, entonces, sentía siempre que algo me faltaba, no me sentía cómoda“, continuó.

Cuando Paula comenzó con su trabajo, señaló que Ríos se burló de ella. Un ejemplo de ello, explicó, fue cuando Pavic le señaló a Marcelo que quería ingresos pues tenía intenciones de hacerle un regalo caro, como un Lamborghini. “Él como que se reía en mi cara, ‘sigue jugando a que estás trabajando’, esa onda”, detalló.

El hecho de ponerse a trabajar implicó que Pavic ya no estuviera tan presente en el hogar. “Eran tres días, un fin de semana. Se empezó a generar una fricción porque antes estaba 100% en función de mi matrimonio, mis hijos, mi casa”, explicó Paula.

“En esos eventos (de network marketing) había otros hombres, eso generaba una inseguridad. De no salir ni a la esquina sola, ahora ‘anda hueveando’ por todos lados. El problema siempre era ‘vas a puro huevear’“, dijo la emprendedora que le indicaba su exmarido.