Constanza Piccoli se casó en una íntima ceremonia con su novio Nicolás Ashá, con quien llevaba una relación de varios años.

Fue la propia presentadora quien compartió imágenes del enlace civil, al cual asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

“Y nos casamos po!!! 🔥✨ esta es la previa a la fiestaaaa”, escribió la integrante de la serie infantil BKN.

De acuerdo a lo que se pudo ver, el matrimonio masivo se llevará a cabo el próximo sábado, y estarán invitados varios famosos.

Matrimonio de Constanza Piccoli

Hay que señalar que, en septiembre pasado, la propia Constanza Piccoli había señalado que su fiesta se llevaría a cabo sin niños ni torta de novios.

“Nadie se come esa torta, es solo decorativa, solo un simbolismo. En verdad nadie se la come, se pierde, es carísima. No le encontré sentido mandar a hacer una torta”, aseveró.

“(Además) quiero que la gente que va, los adultos, la pasen muy bien. Que se relajen. Además, en nuestras familias no hay muchos niños”, agregó.

Hay que señalar que a la fiesta estarían invitados varios de sus excompañeros de BKN e integrantes de Rojo, programa donde participó entre 2018 y 2019.

“Tremendo Coni!!!! Maravilloso momento, un abrazo grande para ustedes. Nos vemos el sábado!”, escribió Javier Castillo, quien fue ‘Seba’ en la producción de Mega.