En conversación con Nicolás Larraín en el programa Not News de Vía X, el cantautor se refirió a los problemas que le ha traído su postura política.

“No. Yo no voy a volver nunca más al festival”, lanzó directamente al ser consultado por el conductor del espacio televisivo.

“Ya no pertenezco a ese lugar. Si yo fuera, sería carne de cañón. Sería una carnicería. Hay gente que le interesa dañarme”, sostuvo el cantante nacional radicado en Estados Unidos.

“Sería para ir a terminar mi carrera. Y mal, terminarla feo. No creo que me vayan a llamar nunca más”, mencionó.

A su vez, Plaza aseveró que ha sido “cancelado” en muchos lugares debido a su pensamiento político. Según aseveró, incluso tuvo problemas para promocionar en la televisión abierta su show de este sábado 2 de diciembre en el Metropolitan Santiago.

“Yo estoy cancelado en hartas partes. A mí me cancelaron en todos los matinales. Me dijeron que no, para promocionar este concierto (…) Y hace rato, para el otro show en el Movistar Arena también”, indicó.

“El Casino Enjoy me canceló. Me dijeron que yo no soy de la línea editorial de ellos. Imagínate tú, y al Enjoy van todos, desde la Patricia Maldonado hasta Illapu. Y yo no, me cancelaron”, criticó.

“En general, estoy cancelado. Ni pensar en ir a algún festival de alguna ciudad ni nada de eso”, concluyó.

Recordemos que en julio pasado su amigo y músico Pablo Herrera lo defendió por los dardos que recibe el intérprete de Bandido.

En su paso por el programa Buenas Noches A Todos de TVN con Eduardo Fuentes, Herrera señaló que Plaza “se convirtió, de pronto, en el enemigo de algunas personas por sus ideas”.

“Me da pena igual por él (…) Me da pena por la gente, porque de verdad no lo conocen”, sostuvo.

“Y me da pena por la sociedad chilena, de que sea tan chica, de que si un hueón diga algo que no les gusta, se lo hacen mierda (sic)”, lanzó.