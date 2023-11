Paula Pavic realizó un extenso live el pasado miércoles por la tarde, en donde dio a conocer una presunta compleja situación económica, la cual deriva de su quiebre con Marcelo Ríos.

De acuerdo a lo que replicó Página 7, la emprendedora se sinceró sobre el esta situación, asegurando que incluso ha existido “manipulación económica”.

“Tener esa presión de generar dinero para llegar a fin de mes. No te puedes dar el lujo de enfocarte en tu pasión y no preocuparte de las cuentas”, indicó.

“Siento que necesitaba pasar por esta situación, porque a lo mejor era lo que me faltaba para ayudar o aconsejar a mujeres que están pasando por una situación similar”, agregó.

Paula Pavic y Marcelo Ríos

Sin ir más lejos, la emprendedora sostuvo que hasta ahora Ríos se hace cargo de los gastos del hogar. No obstante, en el último tiempo la situación se ha vuelto compleja con el paso de los meses.

“El mes pasado me dijo que si no le daba un detalle de todos los gastos, no me iba a pasar la plata”, indicó.

“Le hice un detalle a grandes rasgos de lo que se pagó, y me dijo que no, que quería más detallado. Ahí me di cuenta de que no iba a caer en esa manipulación de ‘voy a hacer lo que quieras, porque necesito tu plata para pagar las tarjetas"”, agregó.

Por último, Pavic sostuvo que por ahora ha sobrevivido con su tarjeta de crédito, aunque no sabe lo que ocurrirá en el futuro.

“No sé lo que va a pasar con mi crédito en Estados Unidos. Tuve que pedir que me prestaran para poder pagar eso mientras”, concluyó.