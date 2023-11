Marcelo Ríos estuvo en el estelar Podemos Hablar, en donde habló de varios temas junto a Julián Elfenbein. En este sentido, el extenista habló por primera vez de su pasar económico en Estados Unidos.

En este sentido, Ríos aseguró que ha manejado bien la fortuna que acumuló en su carrera como tenista profesional, descartando estar en negocios que impliquen un riesgo importante.

“Yo no quiero ser el tipo que quiere tener más, con lo que tengo estoy feliz. Si bien soy millonario, no quiero ser más millonario, quiero vivir con lo que tengo y con eso yo creo que estoy bien. No quiero arriesgar todo lo que tengo y poder perderlo”, indicó.

Asimismo, el exnúmero 1 del tenis aseguró que lleva una vida organizada en Estados Unidos, dejando entrever que se dedica a administrar lo que ganó años atrás.

Marcelo Ríos y su herencia

“Me levanto, voy al gimnasio, estoy en mi casa, hago las cuestiones que debo. Muy relajado, muy relajado, porque. Me fue muy bien en lo que fue mi carrera”, señaló.

Sobre el final el animador consultó a Ríos respecto a cómo planea traspasar su herencia. En este sentido, el exdeportista dejó entrever que posiblemente no lleve a cabo este trámite.

“Quiero gastármelo todo, pero con ellos, disfrutarlo con ellos. Puta (sic), mi papá se murió, no me dejó ni uno, pero lo pasamos la raja. Pero a lo que sí voy es que no quiero arriesgar todo lo que tengo por hacer un negocio”, sentenció.

Hay que señalar que el capítulo será emitido esta noche por Chilevisión. También estarán invitados Cindy Nahuelcoy, Felipe Izquierdo y Romina Sáez.