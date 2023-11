En la pasada edición de Tal Cual, el panelista Jordi Castell confirmó que está en una nueva relación. Esto se da a un año de su quiebre matrimonial.

En este sentido, el fotógrafo indicó que no había querido hacer pública su nuevo vínculo amoroso, asegurando que su nuevo novio no pertenece al mundo del espectáculo.

“Estoy en una relación, reencontrando un amor que me parece súper valioso. Pero además, he querido tomar el mismo camino tuyo (apuntando a Raquel Argandoña) y es no hablar, porque no quiero que mis relaciones sean tema público”, expresó.

“Quiero protegerlo porque pertenece a mi vida real. Y él pertenece a un mundo en el que no quiero verlo expuesto y por lo mismo quiero cuidar lo que tenemos”, agregó.

Nuevo amor de Jordi Castell

Hay que señalar que la relación entre Castell y Juan Pablo Montt, su exmarido, finalizó en octubre de 2021.

El comunicador se había referido a esto en un capítulo de Juego Textual, donde entregó algunos detalles de aquel quiebre.

“Es de conocimiento público que tuve un matrimonio fallido. No soy muy de arrepentirme por decisiones que tomo, porque por muy malas experiencias que sean, se convierten en aprendizajes, por los que estoy agradecido a la vida, por la oportunidad que tuve de experimentar, arriesgarme y creer en un proyecto de vida”, indicó.

“Hice todo el esfuerzo para enamorarme, tiré anillo, pedí matrimonio. Se había muerto mi abuelo, que era como mi papá, y me vi en la necesidad, error grande, de armar una familia. Mi falta más grave fue pensar que para formar esa familia necesitaba un hombre”, añadió en ese entonces.