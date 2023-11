El comediante Fabrizio Copano compartió imágenes de su encuentro con el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro de los Países Bajos, tras ser invitado a dar un show en Ámsterdam.

Todo surgió cuando el humorista reveló en sus redes sociales la llamativa propuesta del monarca para hacer una presentación en la capital del país europeo. Si bien, en un inicio creyó que era broma, su agente en Estados Unidos le confirmó que la noticia.

Copano explicó que hace cuatro meses le llegó un correo electrónico de el “Rey de Nederland (Países Bajo)” para contratar un show, sin embargo, el actor asumió “que era una estafa, como esas del príncipe Nigeriano”, dijo.

“Días después mis agentes gringos me confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands, iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el Daily Show) y querían invitarme a abrir este evento”, comentó en sus redes sociales.

Fabrizio Copano y su encuentro con el rey de Países Bajos

Pues bien, luego de prepararse durante días, el comediante chileno realizó su rutina ante más de 500 personas en el teatro Kleine Komedie.

Posterior al show, Fabrizio fue invitado a una cena en el palacio real neerlandés. “Así que obligado a ver The Crown para aprender qué tenedor es solo para las carnes rojas”, bromeó previo al evento.

El artista chileno compartió en sus historias el momento en que salió al escenario y algunas postales de la comida en el palacio real. Incluso, subió en su cuenta de Instagram imágenes posando junto al monarca. “Tranquilo mi rey de 🇳🇱 (Países Bajos)”, escribió junto a las fotos.