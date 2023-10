Pamela Díaz vivió un momento emotivo en Tierra Brava, en medio de una conversación con Karla Constant y Sergio Lagos. La ‘Fiera’ habló de la relación con sus hijos y apuntó hacia sus dos exmaridos.

Tras hablar varios minutos sobre sus hijos, Sergio Lagos se refirió a las últimas polémicas que la opinóloga ha tenido, al denunciar la falta de ayuda en manutención.

“En estos últimos meses has tenido que enfrentar públicamente y abiertamente también, situaciones complejas en términos de la crianza de tus hijos”, indicó Lagos.

Ante esto la respuesta de Díaz fue rotunda, asegurando que ha tenido “suerte” de tener un buen pasar económico.

Pamela Díaz sobre Manuel Neira

“Tengo unos hijos que mantengo a solas hace muchos años, entonces yo en un momento salí como cualquier mortal diciendo mi historia y me llamó la atención que muchas mujeres eran como ‘me pasa lo mismo’. Le ha pasado a muchas mujeres”, expuso.

Sin ir más lejos, tuvo palabras en especial hacia Manuel Neira, quien es padre de Trinidad Neira, su hija mayor.

“El primer finao (Neira) se hace cargo cuando quiere. Y de hecho, tienen las puertas abiertas para cuando quieran y se quieren igual”, expresó.

“Y el segundo ( Fernando Téllez), no sé. Pero yo hoy día no me puedo quejar, debo agradecer a la vida de que a pesar de esto, me va bacán y tengo la posibilidad de pasarlo bien, ganar plata y disfrutar”, concluyó.