La pareja del presidente Gabriel Boric enfrentó e invitó a conversar en extenso a la ex animadora de televisión luego de que esta cuestionara el rol de Primera Dama y acusara a Karamanos de contradecir sus propias declaraciones.

Luego de que Marcela Vacarezza citara y acusara a Irina Karamanos de contradecir sus declaraciones y postura sobre el rol de Primera Dama a través de Twitter, la pareja del mandatario Gabriel Boric alzó la voz para responderle.

El conflicto se desató a partir de una entrevista de Karamanos publicada por La Segunda donde la pareja del presidente declaró: “Si bien me enorgullezco de ser parte de un partido político y de mi papel público como Primera Dama, mi identidad más importante es la de una ciudadana y activista que cree apasionadamente en el derecho de mis semejantes a vivir en una democracia estable”.

Fue precisamente el comienzo de su frase la que causó molestia en la ex animadora de televisión, quien replicó una imagen de la entrevista y comentó: “La Primera Dama que nunca quiso ser Primera Dama”, dijo Vacarezza sobre Karamanos en referencia a su renuncia al rol de coordinadora sociocultural de la Presidencia que suele llevar a cabo la esposa -o en este caso pareja- del Presidente de la República.

Ante sus palabras, Irina Karamanos le respondió: “Si solo lo asumen las que están por mantenerlo, nunca iba a cambiar el rol institucional que le quita legitimidad al Estado por darle privilegios de poder a parejas de los presidentes. Y si, culturalmente, se les dice “Primera Dama”. Si quieres nos juntamos a conversar. Saludos”, la invitó.

Las réplicas de Marcela Vacarezza a Irina Karamanos

Pese a que esto daba pie a que ambas resolvieran sus diferencias en privado, Vacarezza prefirió mantener la conversación abierta con Karamanos a través de Twitter.

“Me llama la atención que exprese que se “enorgullece… De su título público de Primera Dama””, comenzó diciendo para agregar: “Y se autodenomine como tal en relación a sus antiguas declaraciones respecto al tema”.

A lo que sumó: “¿Quitar legitimidad por los privilegios que conlleva el cargo?”, la cuestionó y añadió: “El tema no son los privilegios en sí (concepto que ustedes desacreditan per se), es qué se hace con esos privilegios. Y aprovecharlos positivamente y por el bien del país se agradecería. Lo “gomero” no es intrínseco al cargo”, cerró.