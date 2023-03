Desde que se supo de su relación con el cantante Marcianeke, la modelo Ignacia Michelson recibe constantes mensajes acusándola de estar con él por interés a los ingresos del artista urbano. Cansada de eso, decidió defenderse.

A través de sus redes sociales, la exchica reality respondió el mensaje de una seguidora que volvió a cuestionarla por el mismo tema.

Esta semana la también DJ publicó en Instagram una serie de fotos de ella. “Mis alas son eternas, lo bueno es que me las pongo o me las quito, dependiendo qué mortal se me acerque”, escribió.

“¿Esa ropa la compraste con la plata del chico Marcianeke? Qué interesada”, le comentaron en la imagen.

Lejos de quedarse callada, Michelson respondió: “Mi vida, la de la plata tengo (que) ser yo. Créeme que si estuviera con alguien por interés, ¡sería diferente la cosa! Se nota que no conoce nada”, sentenció.

El romance de Ignacia Michelson y Marcianeke

El romance entre Marcianeke e Ignacia Michelson data de hace meses, pese a que no lo oficializaron de inmediato, la pareja caminó junta por la alfombra roja de la gala de Viña, en febrero pasado.

Ambos han pasado por varios momentos juntos, incluyendo un intento de encerrona en el que cinco sujetos armados los amenazaron en la comuna de Ñuñoa, y fue el artista urbano quien logró salvar la situación.

“Íbamos en la camioneta del Mati y nos estacionamos afuera del departamento de una amiga, pusimos los intermitentes. Estuvimos esperando como siete minutos y se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen ‘bájense del auto””, recordó.

Fue entonces que, el intérprete de “Dímelo Ma”, decidió hacer caso omiso a las amenazas y con una rápida maniobra sacó el vehículo del lugar y escapó de los delincuentes.

“Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo ‘no, no, no’. Se tiró para atrás y siguió. Ahí los tipos se fueron y dijeron ‘vámonos, vámonos’. Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte, no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo”, detalló.