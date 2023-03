El presentador de televisión Mauricio Israel se refirió a su relación con su excompañera de programa en Sígueme y Te Sigo, Nataly Chilet, asegurando que, tras su experiencia en conjunto, la idea de “trabajar con ella, nunca más”.

Israel conversó con el programa Todo Se Sabe, donde Ángelo Moreno y Lucas Villa conversaron sobre su regreso a la televisión. Fue entonces que mostraron una fotografía del equipo original del programa de TV+ y la relación entre todos.

“Hay alguien en esa foto que estuvo muy poquito. Acabas de decir que te llevas muy bien con el equipo, pero, ¿qué pasó con Nataly Chilet?”, preguntó entonces Moreno.

Fue entonces que el también comentarista deportivo aseguró que, no había logrado compartir con la periodista, apuntando que “no fue una experiencia muy agradable”.

“Cuando una persona entra predispuesta, es difícil cambiarla. Y cuando te atacan, y te atacan y te atacan, yo preferí no discutir. Yo prefiero ser caballero y no entrar en la pelea”, apuntó.

De todas formas, Israel aseguró que jamás logró entender el motivo de aquella predisposición, además de que “nunca lo conversé con ella, (porque) nunca se abrió a conversar nada”.

“Pero, ojo, conmigo fue uno con los que tuvo problema, no solamente fue conmigo”, aseveró, apuntando a que Chilet habría tenido problemas con más integrantes del espacio.

En esa rama, el comunicador aseguró que Chilet “sale del programa porque le dieron una oportunidad para hacer otra cosa, y creo que es mucho mejor lo que está haciendo hoy día a lo que estaba haciendo en el panel, donde no tenía la misma química que tenía con todo el resto de los integrantes”.

“Yo no quiero decir nada, porque ella está partiendo, le va bien. Le deseo todo el éxito del mundo, pero trabajar con ella, nunca más”, cerró entonces.

La relación en pantalla de Nataly Chilet y Mauricio Israel

Originalmente, Israel llegó como invitado al programa Sígueme y te Sigo para dar su punto de vista a una serie de acusaciones de su ex pareja, Marisol Gálvez. Entonces, tras acusar a su expareja de buscar atención en los medios, Chilet acabó increpándolo en vivo.

Los cruces continuaron a lo largo del programa, en especial cuando Israel se instaló como un panelista más. Una de sus últimas discusiones en pantalla ocurrieron cuando Chilet leyó un mensaje que le envió Eduardo Fuentes, lo que desató una risa burlona de Israel, lo cual generó molestia en la profesional.

“Te pediría, querido Mauricio, que no desprecies mi reporteo”, respondió entonces la también modelo, a lo que el animador afirmó que jamás quiso atacar su trabajo, llamando a discutir “sin agresividad”.

“Exactamente. Sin agresividad, Mauricio, por favor ¿Sabes por qué? No me gusta que me traten mal en pantalla”, añadió.

La discusión se extendió hasta el punto en que el animador del espacio, Francisco Kaminski debió intervenir, pidiéndole a ella que especificara en qué momentos Israel la había tratado mal.

En enero de este año, Chilet dejó el programa para poder tener su propio espacio en TV+.