Este lunes, La Ley de Baltazar mostró una escena que pretendía ser cruda e impactante, sin embargo, en redes sociales no lo tomaron así. En el episodio se ve a los personajes de Fernanda Salazar y Victoria De Gregorio rapándose al cero, en acción de pura amistad.

Recordemos Anita (Salazar) fue diagnosticada con cáncer de mama y deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia. Luego de que el médico le dijera que pronto perdería el cabello, su amiga Tere (De Gregorio) le propuso que ambas se raparan.

El problema es que se trató sólo de un efecto de peluquería y maquillaje que no fue para nada del gusto del público, quienes no sólo dejaron bromas y memes, sino que también cuestionaron a las actrices por no haber cortado su pelo de verdad.

Tras darle muchas vueltas, decidió dejar un mensaje en sus stories de Instagram. “He recibido muchos comentarios muy hermosos por la escena de ayer… y que gustaría quedarme con eso, pero no puedo, porque también he recibido muchos comentarios cuestionando por qué no nos rapamos de verdad”, comentó

“Creo que es súper importante que sepan cómo funcionan estos proyectos, sobre todo porque hay comparaciones muy odiosas con actrices que sí lo han hecho“, sentenció.

Asimismo, la actriz explicó que “esta es una decisión que se tomó a mitad de camino, no es algo que se supiera desde el principio. Si se hubiese sabido desde un principio que la historia iba para allá, se podría haber conversado la posibilidad de raparse de verdad”.

“¿Por qué? Porque hay muchas implicancias económicas de por medio y eso es algo que creo que no se detienen a pensar. Una actriz que no tiene cabello, no puede participar en otras cosas distintas al proyecto donde necesita no tenerlo“, dijo.

“Se puede solucionar, sí, pero hay implicancias: la peluca, las extensiones, etc, y eso también tiene un costo de producción. Por tanto, si a mí me aseguran que puedo hacer otras cosas después, no hay problema”, agregó.

“Pongamos el foco en lo realmente importante”

La intérprete continuó explicando las repercusiones para su vida profesional. “Pero no se olviden que cuando se acabe la teleserie, tienen que venir otros trabajos para mí, y para cualquier actor o actriz que esté sometido a algo así”, prosiguió.

“Tratemos de no poner el foco en sí la calva es de verdad o si está bien hecha o no, sino que pongamos el foco en lo realmente importante que es la prevención del cáncer de mama”, sentenció.

“Pongamos ahí el ojo, y no en una cosa tan pequeña. Ese tipo de comentarios están al mismo nivel, de algo que han reprochado tantas personas esta semana, sobre por qué una persona que no es gorda está haciendo el papel de una persona obesa en una película. Finalmente, somos actores, no son nuestras realidades“, concluyó Fernanda Salazar.