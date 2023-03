Tensos momentos se vivieron en el matinal Contigo en la mañana de CHV, tras realizar un enlace la concejala por El Bosque, Claudia Cancino (IND), quien enfrenta una serie de acusaciones de agresiones verbales y físicas, por parte de funcionarios de la municipalidad.

La mujer accedió a hablar con Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, sin embargo, su actitud sorprendió a los televidentes.

“Buenos días a todos y a todas, a mis vecinas y vecinos, a mis hijos que están en la casa, los amo… saludos hijos, la mamá está en la tele”, dijo en tono de broma y sonriente, antes de seguir mencionando a otras agrupaciones del sector, incluyendo vecinos con familiares adictos a la pasta base.

Tras varios segundos usados por la concejala, la periodista a cargo del móvil debió reiterar su primera pregunta acerca de las denuncias en su contra. “La pregunta es clara. Queremos saber su versión de las acusaciones que dimos a conocer ayer”, reiteró.

Pese a la insistencia, Cancino siguió saludando a sus conocidos: “Principalmente, saludar a las vecinas que gentilmente vinieron apoyarme acá, de manera totalmente espontánea”.

La reportera debió interrumpir a la mujer y pedirle nuevamente responder a la pregunta. Acto seguido, los conductores tomaron el rumbo de la entrevista desde el estudio, mientras la mujer mantenía una sonrisa en su rostro.

“Este es un tema super serio”, sentenció Álvarez, a lo que ella replicó con: “No lo sabré yo”.

Round 2:

Minutos más tarde, Cancino tuvo un cruce con Rodríguez. “Vivimos en un país súper violento en todos los ámbitos… ¿No habrá un problema de trato o que no sea la forma de relacionarse con sus pares?”, preguntó el conductor.

Ante esto, la concejala respondió: “Ustedes (CHV) me llamaron y yo accedí a hablar sobre mi trabajo”, sin querer ahondar en el tema.

“Pero concejala, ¿por qué es tan difícil establecer un diálogo con usted?”, replicó Julio César. A lo que ella respondió preguntando: “¿Y yo le he faltado el respeto a usted?”.

“Pero no logramos hablar. Yo le trato de hacer una pregunta…”, continuó el animador. “Lo único que me preguntan es algo que yo no puedo responder, porque yo no me puedo hacer cargo de denuncias y demandas que yo no he realizado”, aseguró la concejala.

“No puedo hacer más. Y eso se lo dije al equipo de prensa: yo no puedo responder, desconozco absolutamente las razones que tienen para realizar las denuncias y yo les entregué el número de mi abogado. Si ustedes van a salir al aire con el trabajo que yo hago, el trabajo que realizo con los vecinos, yo voy a salir al aire”, añadió.

Concejala Cancino en CHV: “Yo soy una mujer de carácter y eso es super castigado en esta sociedad”

La discusión giro en el tema por algunos minutos más, hasta que Cancino dio una vuelta al tema, abocandose en la diferencias en el trato por el género.

“Te voy a dar una referencia: yo soy una mujer de carácter y eso es super castigado en esta sociedad. Cuando tú decides ser una mujer que no se levanta la falda frente a nadie para obtener un trabajo digno, eres la peor. Pero si te ríes del chiste fome de tu jefe, tú vas a escalar. El trabajo femenino se ha visto siempre envuelto bajo esa…”, planteó.

“Pero concejala, su trabajo es de cargo popular, nadie de ahí se ha levantado ninguna falda, han sido elegidos por la gente”, increpó Rodriguez. “Cuando somos mujeres empoderadas, somos todas locas”, enfantizó. .