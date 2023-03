"Lo único que me preguntan es algo que no puedo responder. Porque no me puedo hacer cargo de denuncias y demandas que no he realizado", dijo esta mañana la edil, molesta con la prensa.

La concejala por El Bosque, en la RM, Claudia Cancino (IND) enfrenta una serie de acusaciones por parte de funcionarios de la municipalidad por agresiones verbales y físicas.

Junto a eso, la edil suma 13 querellas. Esto ha llevado a que sus pares e incluso el alcalde Manuel Zúñiga (PS) apoyen la idea que salga de la repartición.

“Desde el primer día (en 2021) tiene una actitud violenta, como que todos nosotros fuéramos sus enemigos. Hicimos varios intentos de poder trabajar con ella”, comentó por su parte a TVN la concejala Lorena Downey.

Ella se defiende de todo y acusa de vuelta que el grupo no ha recibido bien a una mujer que ha sido dueña de casa y que por no tener oportunidades económicas nunca pudo estudiar. Además, ha remarcado en el hecho que no tener un partido a sus espaldas le ha jugado en contra.

Esta mañana Claudia Cancino aceptó hablar con CHV, entrevista en la cual lanzó declaraciones como que existe un “aparataje político” de parte del alcalde en esta situación.

En varias ocasiones, ante las consultas del medio, ella optó por dirigirse a vecinos que pasaban alrededor. En una de ellas conversó con una ciclista y luego con un hombre que tenía que operarse.

“¿Por qué es tan difícil hablar?”, le preguntaron. “Porque lo único que me preguntan es algo que no puedo responder. Porque no me puedo hacer cargo de denuncias y demandas que no he realizado”, respondió.

“Desconozco las razones que tienen para realizarlas y más que eso, el tipo legalista, les entregué el número de mi abogado para que con él se refieran a ese tema. Les dije si ustedes van a sacar al aire mi trabajo con los vecinos, las necesidades, ningún problema. Y se los dije ayer también”, remarcó.

“Soy una mujer de carácter y eso es súper castigado en esta sociedad. Cuando decides ser una mujer que no se levanta la falda frente a nadie para obtener resultados positivos y un trabajo digno y decente eres la peor”, agregó.

“Pero si te ríes de los chistes fomes de tu patrón, llevas el cafecito, eres simpática, la figurita, vas a escalar y no es así. Lamentablemente el trabajo femenino se ha visto envuelto en esa… ‘¿cómo se llama? Cuando son mujeres empoderadas estamos todas locas “, complementó.

“La conversación que ustedes quieren establecer conmigo es lamentable, porque lo único que les importa son las demandas que hay en mi contra”, se quejó.

Concejala Claudia Cancino lanza acusación contra jefe de gabinete de alcalde y Carabineros

Consultada por los videos difundidos con gritos, la concejala afirmó que “no veo redes sociales, no veo televisión”.

Tras ello lanzó una acusación contra Carabineros y el jefe de gabinete del alcalde, Carlos Espejo, leyendo un documento en vivo.

“De lo que sí me puedo hacer cargo y público, y espero que pueda salir, como los veo tan interesados por el maltrato y violencia que funcionarios viven en el municipio. Yo presenté el 20 de enero en Contraloría un escrito donde señala cuando Carlos Espejo y tres funcionarios me encierran en la alcadía y él me golpea. Después cuando voy a la Comisaría 39 a hacer la denuncia el mayor Febres me encierra por diez minutos contra mi voluntad”, lanzó.

A los minutos, en el contacto con CHV, apareció una mujer que se identificó como abogada y que acusó a la concejala de haber ido a su casa a gritarle.

A modo de reacción, la concejala Cancino la identificó como una militante del Partido Comunista, tienda – según ella – igual sería parte del ambiente negativo en su contra al interior del municipio.