Carlos Lara, quien fuera pareja por ocho meses de Daniella Campos, se querelló en contra de la ex Miss Mundo Chile por violencia intrafamiliar.

Según detalla el empresario en la acción judicial, a la que tuvo acceso BioBioChile, los hechos se remontan al 25 de enero de este año, cuando -según afirma- fue atacado por Campos mientras abría la reja de su casa en El Tabo.

En la querella, presentada el pasado viernes ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, se indica que en ese momento la modelo, “en un acto carente de racionalidad y respeto a la esfera personal”, intentó quitarle las llaves, hiriendo su brazo.

Al percibir el dolor y el sangramiento, Lara llamó a personal de Carabineros, quienes procedieron a la detención de Campos, llevándola a la unidad policial más cercana, “situación que no pudo verificarse sino tras una profusa resistencia que opuso la querellada al actuar policial”.

No obstante la situación no quedó ahí, ya que según detalla Lara, esa misma noche Campos regresó a su domicilio -pese a tener prohibición de hacerlo-, intentando ingresar al inmueble, lo que motivó la intervención policial nuevamente.

En el escrito, el querellante sostiene que una vez de regreso en Santiago, Campos comenzó a llamar a personas de su entorno para anunciar amenazas hacia el empresario.

“Terminó sus amenazas expresando que pedía me avisaran que debía cuidarme puesto que yo no tenía idea con quien me había involucrado y que ella era capaz de cagarme y lo iba a hacer”, se lee en el documento.

Según la querella, los hechos descritos constituyen tres ilícitos: lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, delito de violación de morada y delito de amenazas no condicionales.

Recordemos que tras ser detenida el 25 de enero en El Tabo, Campos usó sus redes sociales para negar los cargos, añadiendo que “las denuncias falsas son un delito en este país”.

“Desmiento absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar con el señor Carlos Lara Díaz. Durante el día en referencia, no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija”, comenzó escribiendo.

“El incidente que produce mi detención ocurre cuando, al llegar al lugar en cuestión con el padre de mi ex pareja para retirar mis cosas personales y las de mi hija, el dueño de casa no me lo permitió y solicitó nuevamente mi detención, quedando gran parte de mis cosas en el domicilio”, relató.

De acuerdo a Campos, los “oficiales de Carabineros, habían acogido la solicitud de detenerme nuevamente por ese supuesto delito, razón por la que fui llevada a la comisaría y dejada en libertad posteriormente”.