Pablo Zúñiga debutó en el Festival de Las Condes, donde el público no lo acompañó y se retiró entre pifias.

El comediante y figura de televisión, comenzó su rutina entrando al escenario empujado por dos personas, jugando así con la impresión de que temía salir a presentarse.

Y es que mal que mal, el humorista actuó justo antes del esperado espectáculo de Pailita, cuyo público era mayoritario esa noche.

El show de Zúñiga inició intentando conectar con el público juvenil, lo que generó incómodos minutos. Más tarde su rutina se basó en cómo cambió el mundo tras la pandemia y las redes sociales, un tema abordado por todos los humoristas que se han presentado en los últimos festivales.

Aunque hubo momentos de risas, en medio de su show comenzaron a escucharse pifias y gritos pidiendo a Pailita, lo que puso notoriamente nervioso a Pablo Zúñiga.

Finalmente, el comediante se retiró en medio de un incómodo momento para él y para los conductores Tonka Tomicic y Francisco Saavedra.

Pablo Zúñiga: “No pasa nada, voy a seguir sin pega igual”

Tras su presentación, el también periodista reconoció en el backstage que su show no funcionó. “Sentí que el público está esperando a Palilta, me sentí más complicado yo, no pasa nada, voy a seguir sin pega igual”, dijo en broma y medio en serio.

“Pailita es un gran artista que están esperando. Hay que entender que los públicos son distintos, tienen motivaciones distintas todos los días y son respetables, así que no pasa nada”, agregó.

Para finalizar la noche, Pablo Zúñiga reconoció en Instagram que “Me fue como el ojete”, aunque recibió el apoyo de sus excompañeros y amigos.



“Pablo querido, no pude ver la rutina, pero independiente de lo que haya pasado, saca lecciones y sigue para adelante porque eres seco. Que nada ni nadie te haga dudar de ti. Un abrazo enorme”, escribió Diana Bolocco.

Por su parte, Eliana Albasetti añadió “Te queremos mucho igual”; mientras que la periodista de CHV, Conty Ganem, simplemente le envió “Abrazos querido Pablo”.