La personalidad de redes sociales Naya Fácil relató durante la noche del miércoles el acoso que estaría sufriendo por parte de dos personas, apuntando que decidió tomar acciones legales ante los malos tratos.

Originalmente, la influencer afirmó estar sufriendo ciberbullying por parte de dos personas, quienes estarían enviándole mensajes de odio desde hace dos meses e incluso la habrían amenazado con publicar su número de teléfono privado.

Así, momentos después, afirmó que la amenaza se habría cumplido, mostrando cientos de mensajes y llamadas que recibió en cosa de minutos. Sin embargo, al día siguiente, borró todo el material que había publicado.

A través de sus historias de Instagram, la autodenominada Naya Fácil afirmó que “acabo de salir de PDI. Está todo listo. Eliminé todas las historias, porque aquí se viene tema legal”.

“Yo no estoy para cahuines, ni nada de eso, yo lo voy a solucionar de manera legal; traje todas las pruebas, mensajes que he recibido, en estos dos meses, y audios durante estos dos meses de estas personas”, explicó entonces.

Respecto a los ataques que denuncia, la personalidad de internet aseguró que “acá no tiene que ver mi rifa, esto va mucho más allá de lo que ustedes creen y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias”.

“Sé que es un proceso muy largo (…) pero no importa, llegaré hasta las últimas consecuencias de esto”, agregó, explicando que también le habían advertido que el proceso tendría un largo trayecto.

Sin embargo, aseguró que buscó hacer las denuncias correspondientes “para que nadie más pase por lo que me están haciendo estas personas”.

Asimismo, acusó que “estas dos personas están diciendo que ‘no hostigamos a la Naya’. Entonces, ¿por qué suben mi número de teléfono?, ¿por qué pasan subiendo fotos mías?, ¿por qué hablan de mis apellidos, por qué hablan de mi físico?”.

“Chiquillos, esto es de hace dos meses. Ustedes no han escuchado los audios que tengo, pero como fui a hacer la demanda, me recomendaron no subir absolutamente nada”, replicó la influencer.

De acuerdo a lo explicado por la propia Naya Fácil, con la acción busca tener un tipo de indemnización, en especial porque no conoce a las personas involucradas.

“No toco más el tema en las redes sociales. La denuncia está hecha y ahí se va a solucionar todo“, cerró.

En conversación con La Cuarta, una de las personas acusadas por la influencer, llamada Natalia, aseguró que todo inició cuando seguidores de Naya Fácil le pidieron ayuda debido a las irregularidades que tiene su rifa, de la cual habló el pasado miércoles.

“Naya tiene un patrón de conducta que es súper repetitivo, a veces se ve pillada en sus mentiras y se victimiza. Y ella tiene más de un millón de seguidores, no te imaginas la cantidad de amenazas e insultos que he recibido”, aseguró.

De igual forma, Natalia afirmó que también presentará una querella por injurias y calumnias con publicidad en redes sociales.