Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio por la demanda que Iván Núñez interpuso contra Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas, por presuntas injurias y calumnias.

En este sentido, dos personas que serán llamadas a testificar en favor de la periodista de espectáculos son Marlene de la Fuente, exesposa de Iván Núñez, y Rafael Garay, exsocio del comunicador.

Según fuentes de BioBioChile, durante esta jornada además fueron aceptadas las pruebas presentadas por Gutiérrez.

El juicio entre las partes involucradas comenzará el próximo 7 de agosto. El exintegrante del área de prensa de Chilevisión no testificará-

Rafael Garay e Iván Núñez se reencuentran

El lector de noticias interpuso la demanda luego que, en 2020, Rojas y Gutiérrez hablaran en un programa de Instagram respecto al rol de padre tras la separación con De la Fuente.

Parte de sus declaraciones indicaban que el comunicador habría dejado de pagar la pensión alimenticia, los habría “sacado de la Isapre en plena pandemia” y se negaba a verlos.

Por lo anterior Núñez interpuso la mencionada acción judicial. Los tres ya han tenido instancias de diálogo en tribunales, pero no han llegado a buen puerto.

Sin ir más lejos, el rostro de TVN no aceptó las disculpas públicas de Rojas, mientras que el recurso de prescripción presentado por Gutiérrez fue rechazado.

Hay que señalar que Iván Núñez y Rafael Garay tuvieron una relación comercial años atrás. Sin ir más lejos, el periodista fue sindicado como uno de los afectados por estafas del economista.

“Él me dio a conocer que tenía un fondo de inversiones privadas (…) Yo no se lo pedí, él me lo ofreció y me pidió ser parte de este grupo de personas de las cuales él iba a asesorar invirtiendo básicamente en oro, dólar y acciones en empresas de mercados emergentes”, declaró Núñez en juicio en 2018.