La influencer chilena fue la sensación de la noche en el Patagüal. Apareció con un look que no dejó indiferente a nadie.

Una de las asistentes a la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué fue la influencer Naya Fácil, quien llegó hasta el Patagual causando furor entre los asistentes.

En el lugar la joven se dejó ver luciendo un vestido negro con transparencia acompañado de una chaqueta color rosado. Minutos después recibió variados aplausos.

“Estoy muy feliz con el recibimiento de la gente, primera vez que vengo a Olmué. Anhelaba mucho conocer este festival en el Patagüal, porque lo sigo mucho desde el año 2019″, expresó a BioBioChile.

“Mi look me ayudaron mucho mis seguidores, ellos me dijeron que combinara con algo flúor, estuve más de cinco horas eligiendo. La verdad me emocionó harto el recibimiento, no pensé que iba a ser así”, agregó.

Naya Fácil hizo su ingreso a Olmué. El público la aplauido en grande#LaHoraEnOlmué@DiarioLaHora pic.twitter.com/gVBx9jZS2f — M a r i 🌸 (@maribelenchis) January 22, 2023

En este sentido, Naya Fácil confirmó que arribó hasta el lugar para ver a los artistas chilenos que se presentarán durante esta noche.

“Vine a ver a la Combo Tortuga y a Young Cister, son grandes artistas que me gustan mucho. Estoy muy feliz de venir a pasarlo bien”, señaló.

Hay que señalar que, junto con los artistas mencionados, esta noche también se presentará Luis Slimming en el humor.